Gefüllte Ofenkartoffel mit Bohnenragout

Wir bei Leckerschmecker sind große Fans von gefüllten Ofenkartoffeln! Ob zusammen mit Sour Cream, Frühlingszwiebeln, Hackfleisch, Krabben oder Gemüse – die großen Backkartoffeln schmecken einfach immer. Heute füllen wir sie mit einem schnellen Bohnenragout. Klingt gut, oder? Aber keine Sorge, das klingt vielleicht kompliziert, ist aber schnell und einfach zuzubereiten.

Knusprige Ofenkartoffel mit würzigem Bohnenragout

Ofenkartoffeln werden schon seit Ewigkeiten verputzt. Schon die Inkas haben Kartoffeln in sogenannten „Huatsias“ gebacken – also in Erdöfen, was quasi die Old-School-Version unserer heutigen Backöfen war. Und weil die Kartoffel so verdammt vielseitig ist, hat sich dieses Prinzip rund um den Globus verbreitet und ist heute aus keiner Küche mehr wegzudenken.

Das Beste an Backkartoffeln ist aber, dass sie sich so unglaublich vielseitig befüllen lassen. Von klassisch mit Sour Cream und Schnittlauch bis hin zu exotisch mit Avocado oder sogar als süße Variante mit Zimt und Zucker – hier kannst du dich so richtig austoben.

Wir servieren die gefüllten Ofenkartoffeln heute mit Bohnenragout. Grüne Bohnen sind vielleicht nicht jedermanns Sache, aber in Kombination mit dem zarten Rindfleisch und den knusprigen Kartoffeln sind sie einfach superlecker. Zusammen entsteht so eine ausgewogene Mahlzeit, die lange satt macht.

Und während die Kartoffeln im Ofen vor sich hin garen, kannst schon mal den Tisch decken oder deine Lieblingsserie startklar machen. Zeit ist schließlich Geld – oder einfach kostbar, um sie mit Leckerem zu füllen – wie diesem Bohnenragout in Ofenkartoffeln. Bist du bereit? Dann los!

