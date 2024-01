4-mal gefüllte Ofenkartoffeln: von mexikanisch bis indisch

Es ist kaum möglich, die Vorzüge von Kartoffeln zu oft zu betonen. Dank ihrer Vielseitigkeit sind sie in Deutschland die am meisten geschätzte Beilage. Doch nicht nur als Beigabe überzeugen Kartoffeln, sondern sie eignen sich auch hervorragend als Hauptmahlzeit, beispielsweise in Form einer gefüllten Ofenkartoffel.