Gebackene Rote Bete mit Fetafüllung: herbstliches Ofengericht

Befülle die Rote Bete nun mit der Fetamasse und drücke sie leicht an. Reduziere die Hitze des Ofens auf 180 °C, setze die Beten in eine Auflaufform und schiebe sie zum Backen noch einmal für 10-15 Minuten in den Ofen, bis der Käse leicht goldbraun wird. Hacke in der Zwischenzeit die Walnüsse klein.