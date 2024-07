Rote-Bete-Apfel-Smoothie: ein frischer Gesundheitskick

Dieses Getränk ist geballte Gesundheit: Der Rote-Bete-Apfel-Smoothie versorgt dich Schluck für Schluck mit einem Feuerwerk an Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien. Wenn du den Smoothie zum Beispiel morgens frühstückst, lässt sich mit weniger schlechtem Gewissen durch den Tag schlemmen. Das Beste ist aber: Der fix gemixte Smoothie schmeckt superlecker! Dafür sorgt die Kombination aus fruchtig-süßem Apfel und der erdig-nussige Geschmack der roten Bete.

Rote-Bete-Apfel-Smoothie: voller Antioxidantien

Multitasking ist im modernen Alltag keine Ausnahme mehr. Wer hat noch die Ruhe, sich für die Mahlzeiten genug Zeit zu nehmen und diese obendrein selbst zuzubereiten? Schaffst du es, im hektischen Alltag dafür Freiräume freizukämpfen, dann gebührt dir ein respektvolles „Hut ab“! Doch auch mit wenig Zeit musst du nicht auf gesunde Ernährung verzichten. Der Siegeszug des Smoothies ist deshalb so unaufhaltsam, weil du „auf dem Sprung“ eine ganze Menge Vitamine und Mineralien zu dir nehmen kannst. Unser Rote-Bete-Apfel-Smoothie ist da ganz vorn mit dabei.

Die Liste der Vitamine ist lang und mehr als zufriedenstellend, doch werfen wir mal einen Blick auf die Antioxidantien. Auch diese sind zahlreich in unserem Rote-Bete-Apfel-Smoothie vertreten. Dabei handelt es sich um Moleküle, die die Körperzellen vor sogenannten freien Radikalen schützen. Das sind Stoffwechselprodukte, die chemisch hochreaktiv sind und oxidativen Stress auslösen: eine Ursache für die Alterung von Zellen.

Antioxidantien stecken in Vitaminen wie B2, C und E, in Mineralien wie Selen, Zink und Eisen und in sekundären Pflanzenstoffen. Wie soll man da den Überblick behalten und sicherstellen, davon ausreichend zu sich zu nehmen? Ganz einfach: mit einem Rote-Bete-Apfel-Smoothie, der im Kampf gegen freie Radikale ein zuverlässiger Verbündeter ist. In gerade einmal zehn Minuten hast du dir deinen Alliierten zusammengemixt.

