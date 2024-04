Cremiger gebackener Schafskäse: Wir lieben das schnelle Rezept für den Feierabend

Nach einem langen Tag hat man abends nicht unbedingt Lust, noch ewig in der Küche zu stehen. Wer trotzdem etwas Leckeres essen möchte, schnappt sich am besten unser Rezept für gebackenen Schafskäse mit Tomaten und Kräutern und hat damit gerade einmal fünf Minuten Arbeit.

Schnelle Küche: gebackener Schafskäse mit Tomaten, Kräutern und Knoblauch

Ja, tatsächlich musst du für unseren gebackenen Schafskäse nur fünf Minuten Zeit aufwenden. Wie bei viele Ofengerichten übernimmt den Großteil der Arbeit die Röhre. Das macht vor allem gute Laune, wenn man sich am Abend nach Ruhe, Gemütlichkeit und Entspannung sehnt.

Kleiner Tipp: Ist dir Schafskäse zu kräftig im Geschmack, kannst du stattdessen auch den milderen Fetakäse verwenden.

So schnell geht die Zubereitung: Du streichst eine Auflaufform mit Olivenöl aus und legst schon einmal den Käse hinein. Das hat nicht mal eine Minute gedauert. Bleiben also noch etwas mehr als vier Minuten, um die Tomaten zu waschen und den Knoblauch zu schälen und zu hacken. Jetzt nur noch Kräuter, Salz und Pfeffer über die Zutaten streuen und bei Bedarf auch etwas Honig, schon wandert die Form in den Ofen.

Wir lieben den gebackenen Schafskäse mit frischem Baguette: Du kannst es entweder in den Käse dippen oder diesen mit einem Messer darauf verstreichen. Auch ein knackiger Salat ist ein toller Begleiter für den cremigen Käse. Herrlich, fast könnte man beim Essen meinen, man säße irgendwo am Mittelmeer. Spürst du die Sonne des Südens?

Wir bleiben noch ein bisschen auf unserer Traumreise und futtern als Nächstes gebratenen griechischen Feta mit leckerer Kruste. Auch Feta im Blätterteigmantel und dieser Orzo-Feta-Auflauf mit Tomaten lassen uns an den letzten Sommerurlaub am Meer denken. Und hast du schon unsere Tomaten-Ziegenkäse-Tartes probiert? Ebenfalls richtig lecker!