Orzo-Feta-Auflauf mit Tomaten: griechisch genießen

Kennst du Orzo-Nudeln? Vielleicht sind sie dir schon einmal als Nudelreis über den Weg gelaufen, denn diese besondere Pasta hat die Form und Größe von Reiskörnern. Wir wollen sie dir heute ein bisschen besser vorstellen und haben auch gleich das passende Rezept dabei: Orzo-Feta-Auflauf.

Orzo-Feta-Auflauf mit Feta und Tomaten

Orzo-Nudeln, Nudelreis oder Kritharaki: Die Pasta, die wir für unseren Orzo-Feta-Auflauf benutzen, hat viele Namen. Einer davon verrät, wo die kleinen Nudeln ihren Ursprung haben: Man kennt sie aus Griechenland, aber auch in der türkischen Küche sind sie eine beliebte Zutat. Kritharaki bedeutet auf griechisch so viel wie Weizen-, Gerste- oder Getreidekorn und spielt auf das Aussehen der Nudeln an.

Wir verwenden für unseren Orzo-Feta-Auflauf Zutaten, die wir aus Griechenland kennen und lieben. Neben den Nudeln sind das natürlich der milde, cremige Fetakäse und sonnengereifte Tomaten. Für noch mehr Geschmack kannst du das Gericht mit getrockneten Kräutern wie Thymian und Oregano verfeinern. Da kommt von ganz allein Urlaubsstimmung auf.

Was wir an unserem Orzo-Feta-Auflauf ebenfalls lieben: Fast alle Zutaten werden in der Form direkt im Ofen zubereitet. Lediglich die Zwiebel und die Knoblauchzehen braten wir vorab in etwas Olivenöl an. Dann wandern alle Komponenten gemeinsam in eine Auflaufform und schließlich ab in den Ofen. Das alles dauert gerade einmal 15 Minuten, ab jetzt übernimmt die Röhre die restliche Arbeit. Wunderbar, wenn man nach einem langen Arbeitstag keine Lust darauf hat, lange in der Küche zu stehen.

