Dieses gebackene Erdbeer-Porridge ist perfekt für deinen Morgen

Manchmal muss es zum Frühstück etwas Besonderes sein, das ein wenig Abwechslung auf den Tisch bringt. Dieses gebackene Erdbeer-Porridge beweist, dass dazu aber nicht viel Aufwand nötig ist. Zauber dir einen süßen, warmen Auflauf zum Frühstück und lass dich Löffel für Löffel verzaubern.

Gebackenes Erdbeer-Porridge: ein Frühstücksauflauf zum Verlieben

Wenn du ein Fan von normalem Porridge oder einer bunt gefüllten Müslischale bist, dann solltest du ein gebackenes Porridge unbedingt einmal probieren. Hier kommen all deine Lieblingszutaten zusammen und vereinen sich in einem dampfend cremigen Auflauf, der dich genussvoll in den Tag starten lässt.

Die Basis wird hier, wie auch bei klassischem Porridge von Haferflocken gebildet. Mit ihren Kohlenhydraten, Ballaststoffen und pflanzlichen Eiweiß versorgen sie dich langanhaltend mit Energie. In Verbindung mit der Banane kannst du dir außerdem sicher sein, dass du problemlos ohne Heißhungerattacken durch die ersten Stunden des Tages kommen wirst.

Aber nicht nur dafür sorgt die Banane. In Verbindung mit dem Apfelmus und dem Ahornsirup bringen die drei Zutaten eine sanfte, natürliche Süße in das gebackene Porridge, sodass du dir darüber keine Gedanken mehr machen musst. Der Ahornsirup ist dabei nicht nur etwas für Naschkatzen. Er bringt mit seinem unverkennbaren Geschmack noch eine ganz eigene Note hinein.

Highlight im Auflauf sind natürlich die Erdbeeren. Oben verteilt runden sie die zart-knusprige Oberfläche ideal ab, während die untergehobenen Stücke im saftigen, fast weichen Innern für köstliche Fruchtmomente sorgen. Durch das Backen im Ofen werden sie noch etwas zarter und süßer. Dieses gebackene Erdbeer-Porridge ist perfekt, wenn du gemütlich ins Wochenende starten oder dir ein besonderes Frühstück im Homeoffice zaubern willst.

Gebackenes Erdbeer-Porridge Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien z.B. online hier 🛒 verfügbar 1 kleine Auflaufform, Zutaten 1x 2x 3x 1 reife Banane

200 ml Pflanzenmilch

2 EL Ahornsirup

1 TL Vanillezucker

2 EL Apfelmus

100 g zarte Haferflocken

1 Zimt

1 Prise Salz

200 g frische Erdbeeren

etwas Margarine zum Einstreichen der Form

2 EL gehackte Mandeln Zubereitung Schäle und zerdrücke die Banane in einer Schale mit einer Gabel.

Gib die Milch, Ahornsirup, Vanillezucker und Apfelmus hinzu und verrühre alles miteinander, bis es eine gleichmäßige Masse ergibt.

Rühre Haferflocken, Zimt und Salz unter.

Wasche die Erdbeeren und entferne den Strunk. Halbiere oder viertel sie je nach Größe. Hebe etwa zwei Drittel davon unter die Hafermasse.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor. Fette eine kleine Auflaufform mit der Margarine ein.

Gib die Hafermasse in die Auflaufform. Verteile die zur Seite gelegten Erdbeeren gleichmäßig darüber und streue die gehackten Mandeln dazu.

Backe den Auflauf für etwa 30 Minuten, bis er goldbraun ist.

