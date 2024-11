Gebrannte Mandelbutter: der Geschmack vom Weihnachtsmarkt für zu Hause

Bald öffnen die ersten Weihnachtsmärkte und mit ihnen kommt wieder der köstliche Geruch von gebrannten Mandeln. Willst du diesen Geschmack in einer völlig neuen Form erleben, ist diese gebrannte Mandelbutter ein echter Geheimtipp. Wir zeigen dir, wie du sie machst.

Gebrannte Mandelbutter: süßer Aufstrich

Die gebrannte Mandelbutter bringt das Aroma der Weihnachtsmärkte direkt nach Hause und ist dabei einfach zuzubereiten.

Dafür röstest du zuerst ganze Mandeln auf einem Blech im Ofen. Nach etwa einer Dreiviertelstunde holst du sie heraus und lässt sie erst einmal abkühlen. Danach kommen sie in den Mixer und werden zerkleinert. Nach einer kurzen Ruhepause mixt du sie soweit, bis sie weich und cremig sind. Dann gibst du Butter, Vanillezucker, Zimt und ein wenig Salz hinzu. Jetzt brauchst du sie nur noch in ein sauberes, verschließbares Glas zu füllen. Im Kühlschrank hält sich die gebrannte Mandelbutter für zwei bis drei Wochen.

So lecker, wie sie ist, bezweifeln wir aber, dass sie nicht schon nach wenigen Tagen vernascht ist. Wir essen sie am liebsten auf einem warmen Toast oder verwenden sie in unseren weihnachtlichen Backrezepten. Als Füllung in süßen Croissants schmeckt sie einfach himmlisch.

Dieses köstliche Rezept vereint den Geschmack von knusprigen gebrannten Mandeln mit der cremigen Textur von Butter. Genieße sie selbst oder verschenke sie als Mitbringsel aus der Küche an Familie und Freunde.

Auch Nussmus aus anderen Sorten lässt sich wunderbar einfach selber machen. Oder du probierst einmal das Rezept für den cremigen Maronenaufstrich. Für alle, die es morgens herzhaft mögen, ist der Weiße-Bohnen-Aufstrich die richtige Wahl.