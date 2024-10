Zum Frühstück essen wir am liebsten Maronenaufstrich

Du bist von Marmelade, Käse und Schokoaufstrich gelangweilt? Dann wird es Zeit, mal wieder etwas Besonderes auf dem Frühstückstisch zu servieren! Wie wäre es mit einem Maronenaufstrich? Der schmeckt nussig, süß und passt hervorragend zum Herbst, wenn die Esskastanien von den Bäumen fallen. Hier ist unser bestes Rezept.

Maronenaufstrich: So schmeckt er wie in Frankreich

Als Kind war ich mit meiner Familie häufig in Frankreich zum Campen. An diese Zeit habe ich viele schöne Erinnerungen, aber eines ist mir ganz besonders in Gedächtnis geblieben: das Essen. Ich weiß, es ist kein Geheimtipp, dass die französische Küche einfach der Hammer ist. Doch das liegt nicht nur an der Zubereitung, sondern bereits an den Zutaten. In Frankreich geben die Menschen einen höheren Prozentsatz ihres Gehalts für Essen aus als in Deutschland und das ist offensichtlich.

Die Supermarktregale biegen sich vor lauter Zutaten und Zubereitungen, die ich noch nie gesehen hatte. Allen voran ein Maronenaufstrich in der Dose. Das kleine Ich wusste damals nicht mal, was Esskastanien überhaupt sind. Geschweige denn, dass man sie wirklich essen konnte und das nicht nur ein irreführender Name war. Wie dem auch sei, die Dose fand ihren Weg in unseren Einkaufswagen und kaum waren wir wieder am Zeltplatz, probierte ich von der Creme. Das ist viele Jahre her, doch bis heute erinnere ich mich an meine Verzückung über den köstlichen Geschmack.

Viele Jahre und viele gekaufte Dosen Maronenaufstrich später sammelte ich in Italien zum ersten Mal meine eigenen Esskastanien. Was ich daraus zubereiten wollte, war mir klar. Seitdem besorge ich mir regelmäßig Maronen, ob vom Wochenmarkt oder direkt aus dem Wald, und bereite diesen leckeren Aufstrich zu, den ich dann das ganze Jahr über genieße. Das Rezept ist nicht schwer und übertrifft den Geschmack der gekauften Creme um Längen. Probiere es doch einfach mal selbst aus und überzeuge dich von dem hervorragenden Aroma!

