Süßes Eis am Stiel: Diese gefrorenen Wassermelonen-Lollis sorgen für Abkühlung

Wer hätte gedacht, dass der Sommer noch einmal so aufs Gaspedal drückt? Die Temperaturen steigen zum Ende des Monats erneut auf 30 Grad und darüber hinaus, am Donnerstag wird der vielleicht heißeste Tag des Jahres erwartet. Da muss natürlich Abkühlung her! Wir naschen bei dieser Affenhitze am liebsten gefrorene Wassermelonen-Lollis. Die sind simpel gemacht und sorgen garantiert für kühle Köpfe und Körper.

Coole Rezept-Idee: gefrorene Wassermelonen-Lollis

Unser Tipp: Bereite die gefrorenen Wassermelonen-Lollis mit ausreichend Vorlaufzeit zu. Sie müssen nämlich insgesamt mindestens zweieinhalb Stunden ins Gefrierfach. Wenn du dich also spontan nach einer süßes Abkühlung sehnst, sollten die fruchtigen Snacks bereits einige Zeit lang im Froster gelegen haben.

Alles, was du für die gefrorenen Wassermelonen-Lollis brauchst, sind gerade einmal drei Zutaten: eine kleine Wassermelone, zwei Bio-Zitronen und etwas Zucker. Die Wassermelone schneidest du in Stücke. In jedes Stück steckst du anschließend einen Eisstiel aus Holz. Lege die Lollis danach auf einem Blech mit Backpapier aus und schiebe sie in den Tiefkühlschrank. Dort müssen sie nun zwei Stunden liegen bleiben.

In der Zwischenzeit solltest du die Zitronen waschen. Achte darauf, dass du Früchte aus biologischem Anbau nutzt. Bei ihnen wird auf die Behandlung mit ungesunden Pestiziden verzichtet. Das ist wichtig, weil du die Schale der Zitronen verzehrst. Hast du die Zitronen gewaschen, reibst du also deren Schale ab. Im Anschluss presst du auch den Saft aus. Dieses füllst du in eine Schüssel, die Schale vermischst du in einer separaten Schüssel mit Zucker.

Nun tauchst du die gefrorenen Wassermelonen-Lollis zuerst in den Zitronensaft und danach in den Zucker-Schalen-Mix. Jetzt müssen die Lollis noch einmal ins Gefrierfach, aber dieses Mal nur noch eine halbe Stunde. Und dann ist er fertig, der süße, fruchtige und vor allem coole Snack.

