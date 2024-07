Frühstück für Toast-Fans: gefüllte Arme Ritter mit Apfelkompott

An einem Wochenende gibt’s nichts Besseres, als sich an einen reich gedeckten Frühstückstisch zu setzen und sich Zeit zu nehmen für die erste Mahlzeit des Tages. Immerhin sind Samstage und Sonntage dafür da, gemütlich in den Tag zu starten. Was passt das besser als eine Portion gefüllte Arme Ritter mit Apfelkompott? Eben, nichts! Deshalb teilen wir heute das Rezept für die besonderen Toastbrote.

Gefüllte Arme Ritter mit Apfelkompott: Frühstück de luxe

Kein Stress, sondern pure Ruhe und Gemütlichkeit, das lieben wir an einem Samstag- oder Sonntagmorgen. Wenn die ganze Familie zusammen an den Tisch kommt, darf man sich ruhig mal etwas gönnen. Diese gefüllten Arme Ritter mit Apfelkompott zum Beispiel. Die schmecken Groß und Klein, sind leicht vorzubereiten und schneller aufgefuttert, als die erste Tasse Kaffee geleert ist.

Vor allem Naschkatzen, die morgens gern süß speisen, werden die gefüllten Arme Ritter mit Apfelkompott lieben. Das Apfelkompott bereiten wir zuerst zu. Wenn du magst, kannst du dich dieser Aufgabe bereits am Vorabend widmen und das Kompott über Nacht in den Kühlschrank stellen. Dann sparst du morgens Zeit, die du lieber am Tisch mit deinen Lieben verbringen kannst.

Für die gefüllten Arme Ritter mit Apfelkompott empfehlen wir entweder Vollkorntoast oder Brioche-Brot. Letzteres wird auch gern im Frühstückscafé für Arme Ritter oder French Toasts, wie der Klassiker im englischsprachigen Raum genannt wird, verwendet. Das Brot wälzt du von einer Seite in einem einfachen Teig aus Mehl und Milch, gesüßt mit Zimt und Zucker. Dann baust du Sandwiches, indem du auf die „trockenen“ Brotseiten das Kompott verteilst und mit einer weiteren Scheibe belegst. Jetzt nur noch in der Pfanne ausbacken, und das war’s!

Wir verwöhnen dich mit weiteren leckeren Frühstücksideen wie unseren French Toast Röllchen. Das Gericht schmeckt aber auch ohne Zucker, wie unsere herzhaften Armen Ritter beweisen. Für noch mehr Abwechslung sorgen diese vier kreativen Toastbrot-Rezepte.