Gefüllte Brioche: fluffiger Genuss mit Frischkäse, Schoko und Himbeeren

Ein Blick auf die gefüllte Brioche genügt, um die Vorfreude auf den besonderen Geschmack zu wecken. Das süße Gebäck, ursprünglich aus Frankreich stammend, hat im Laufe der Zeit zahlreiche Variationen und Interpretationen erfahren. Ihr luftiger Teig und ihre vielseitige Füllung machen die Brioche zu einem beliebten Dessert für verschiedenste Anlässe. Wir präsentieren dir heute einen leckeren Kuchen, der durch seine zweifarbige Füllung und eine besondere Zubereitung überrascht!

Gefüllte Brioche: doppelt hält besser

Der Teig der Brioche ist von einer zarten Textur und einem leicht süßen Geschmack geprägt. Hergestellt aus Mehl, Zucker, Eiern und Butter, erhält er durch die Zugabe von Hefe seine charakteristische Struktur. Die Füllung besteht aus einer köstlichen Frischkäse-Creme, die mit Milch und Honig verfeinert wird. In die zweite Hälfte der Creme kommt noch Kakaopulver, so entsteht eine schokoladige Masse. Die Füllung wird abwechselnd, wie bei einem Schachbrett, in die Teigfelder gegeben.

Das besondere Teigmuster entsteht dadurch, dass eine Eiswürfelform in den aufgegangenen Hefeteig gedrückt wird und so 56 Fächer entstehen. Nach der Frischkäse-Creme wandert noch eine frische Himbeere in jedes Abteil und verleiht dem Kuchen seinen fruchtigen Geschmack.

Auch wenn die süße, gefüllte Brioche etwas Gehzeit benötigt, bis der Hefeteig aufgegangen ist, backst du mit unserem Rezept einen köstlichen Kuchen, der einfach vorzubereiten ist und gleichzeitig mit seiner besonderen Optik punktet.

Wer gar nicht genug vom fluffigen Brioche-Teig bekommen kann, backt gleich noch unsere schnellen Brioches ohne lange Gehzeit oder bereitet einen Birnen-Brotpudding mit Brioche-Resten zu. Im herzhaften Gewand präsentiert sich Lachs in Brioche, auch richtig lecker.

Uns steht jetzt aber der Sinn nach Kuchen. Lass uns die süße gefüllte Brioche backen!