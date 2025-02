Perfekter Snack: gefüllte Champignons aus dem Airfryer

Längst hat sich der Airfryer als fester Bestandteil in vielen Küchen etabliert. Die Zubereitung verschiedener Speisen ist mit dem Gerät aber auch zu praktisch. Hast du auch eine Heißluftfritteuse, dann probiere doch mal gefüllte Champignons aus dem Airfryer aus. Die sind inklusive Zubereitung und Backzeit in gerade einmal 20 Minuten fertig.

So machst du gefüllte Champignons aus dem Airfryer

Der Airfryer ist für viele mehr als nur ein Küchengerät. So manches Mal rettet er einen vor spontanen Hungerattacken, ohne, dass du lange in der Küche stehen musst. Egal ob Schnitzel, Muffins oder der Snack für den Fernsehabend, der Airfryer ist ein wahres Multitalent in der Küche. Heute steht mal wieder ein leckeres Fingerfood auf dem Programm. Wir zeigen dir, wie gefüllte Champignons im Airfryer gelingen.

Für diesen Snack-Klassiker benötigst du möglichst große Champignonköpfe, um sie gut befüllen zu können. Bei unserem Rezept kommt eine Mischung aus Frischkäse, gehacktem Knoblauch, klein geschnittenen Champignonstielen sowie Petersilie in die Pilze. Dann kommt noch geriebener Käse oben drüber und die Champignons wandern für zehn Minuten zum Backen in die Heißluftfritteuse. Das war es auch schon. Wirklich einfach, oder?

Hast du aber Appetit auf eine andere Füllung, kannst du sie ganz deinen Vorlieben anpassen. Rühe unter den Frischkäse zum Beispiel noch Speckwürfel, gehackte Nüsse oder deine Lieblingsgewürze. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Besonders gut schmecken die gefüllten Champignons aus dem Airfryer, wenn du sie noch warm servierst. Sie schmecken als Fingerfood beim Filmabend oder sind ein absolutes Highlight auf einem Büffet, wenn du Gäste erwartest. Auch zu einem Salat sind sie toll.

Was gibt es Besseres als mit leckeren Zutaten gefülltes Gemüse? Bereite dir als nächstes gefüllte Paprika aus dem Airfryer zu. Oder wie wäre es mal mit einem gefüllten Weißbrot? Auch diese gefüllten Tomaten sind lecker.