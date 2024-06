Gefüllter Kohlrabi mit Bulgur und Pilzen: ein sommerliches Gemüsegericht

Gefüllter Kohlrabi schmeckt einfach köstlich. Sie sind außen knackig und innen weich und saftig. Du kannst die vielseitigen Knollen mit allerlei Leckerem füllen. Wir verwenden in diesem Rezept Bulgur, dazu noch etwas Gemüse und Pilze. Ein Topping aus geschmolzenem Käse darf natürlich nicht fehlen! So bereitest du ein leckeres Gericht zu, das leicht ist, aber satt macht und super in den Sommer passt.

Gefüllter Kohlrabi: Vielseitigkeit zum Anbeißen

Der Kohlrabi ist im Vergleich zum Rest seiner Kohlfamilie ein weitestgehend vernachlässigter Vertreter, doch Deutschland ist die Ausnahme: Hier wird Kohlrabi gefeiert! Warum andere Länder noch nicht auf den Kohlrabi gekommen sind, ist mir schleierhaft. Doch das kümmert uns nicht weiter, denn dann bleibt mehr von der feinen Knolle für uns übrig. Im Juni ist Hochsaison und das leckere Gemüse mit hellgrüner oder violetter Farbe ziert wieder die Gemüsestände auf den Märkten.

Schlag zu, denn ob als Beilage oder Hauptgericht, gefüllter Kohlrabi wird dir garantiert schmecken. Außerdem ist das Gericht schön vielseitig. Je nachdem, ob ein Fleischesser, Vegetarier oder Veganer mitisst, kannst du Zutaten aus unserem Rezept hinzufügen oder weglassen. Du könntest zum Beispiel einen Teil des Bulgurs mit Hackfleisch ersetzen. Für die vegane Variante lässt du einfach den Käse weg. Wir bleiben bei diesem Rezept erstmal bei der vegetarischen Variante.

Gefüllter Kohlrabi ist auch dann unwiderstehlich, wenn du anstelle des Bulgurs Reis verwendest. Ich empfehle dir aber Bulgur wegen des nussigen Geschmacks. Es handelt sich dabei um vorgekochten Weizenschrot, der in der orientalischen Küche ein Grundnahrungsmittel ist. Du kannst Bulgur im türkischen Supermarkt kaufen. Abgesehen von seinem tollen Geschmack versorgt dich der Weizenschrot mit vielen Vitaminen und Mineralien. Zusammen mit dem gesunden Kohlrabi eine super Kombi für deine Gesundheit.

Bei dieser Gelegenheit könntest du gleich den leckeren Kisir, türkischen Bulgursalat, als Beilage zubereiten. Sind Kohlrabi übriggeblieben? Dann probiere doch unseren Kohlrabi-Auflauf, ein einfaches Blitzgericht aus dem Ofen. Unser Kohlrabi-Erdbeer-Salat wird dich ebenfalls begeistern.