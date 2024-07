Buntes Fingerfood: frische gefüllte Paprika-Happen

Bist du auf der Suche nach einer gesunden und schmackhaften Snack-Idee? Wie wäre es mit gefüllten Paprika-Happen, die nicht nur lecker, sondern auch noch voller Nährstoffe sind?

Gefüllte Paprika-Happen: ein gesunder Snack für zwischendurch

Dieses einfache Rezept besteht aus frischer Snack-Paprika mit einer herzhaften Füllung aus Reis, Zuckermais, Kidneybohnen und weiteren köstlichen Zutaten. Garniert mit Streukäse und frischer Petersilie werden diese Häppchen zum bunten Highlight auf jeder Party, eignen sich aber ebenso als kleiner Snack für den Hunger zwischendurch.

Paprika ist eine ausgezeichnete Wahl für gesunde Rezepte, da sie reich an Vitamin C, Antioxidantien und Vitaminen ist. Insbesondere das enthaltene Vitamin C unterstützt das Immunsystem und die Darmgesundheit. Dadurch, dass die Snack-Paprika roh gegessen werden, bleiben alle wichtigen Nährstoffe bestens erhalten.

Die Zubereitung der Paprika-Happen ist simpel und schnell erledigt. Starte damit, den Reis zu kochen, und kümmere dich in der Zwischenzeit um die Paprikaschoten. Die werden gewaschen, halbiert und entkernt. Die Reismischung wird dann mit weiteren Zutaten wie Zuckermais und Kidneybohnen vermischt und anschließend mit Gewürzen abgeschmeckt.

Mit jeweils einem Esslöffel der Reismischung befüllst du nun die Paprikaschoten und streust zum Schluss noch etwas Käse darüber. Ein paar frische Petersilienblätter als Dekoration, und schon sind deine bunten Paprika-Happen fertig zum Genießen. Dieses Rezept lässt sich übrigens wunderbar nach Belieben variieren und anpassen. So kannst du beispielsweise die Sonnenblumenkerne durch andere Nüsse oder Samen ersetzen oder beim Käse auf eine vegane Variante umsteigen.

200 g Reis

7 Snack-Paprika

1 Dose Zuckermais

1 Dose Kidneybohnen

1 kleine Zwiebel weiß

1 Handvoll Sonnenblumenkerne

3 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

1 TL Paprikapulver

1 TL Knoblauchpulver

100 g Streukäse

Petersilie Zubereitung Koche den Reis nach Packungsanweisung weich.

Wasche und schneide in der Zwischenzeit die Snack-Paprika in Hälften. Entferne das Kerngehäuse.

Wenn der Reis gekocht ist, gieße ihn ab und lass ihn kurz abkühlen. Gib ihn gemeinsam mit dem abgetropften Mais und Kidneybohnen in eine Schüssel.

Schäle und schneide die Zwiebel klein, gib sie zur Reismischung. Hebe die Sonnenblumenkerne unter und würze alles mit Öl, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Knoblauchpulver.

Fülle die Paprika-Hälften mit jeweils einem Esslöffel der Reis-Füllung. Gib etwas Streukäse darüber. Wasche und zupfe die Petersilie. Gib sie ebenfalls als Deko auf die Paprika-Hälften.

