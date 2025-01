Gefüllte Paprika mit Couscous und Feta: perfekt an langen Tagen

Nach einem anstrengenden Tag ist die Motivation, sich noch lange in die Küche zu stellen, meist nicht mehr allzu hoch. Dieses Rezept für gefüllte Paprika mit Couscous und Feta ist an solchen Tagen deine Rettung! Das Gericht ist superlecker, gesund und der Feta zaubert dir kleine cremige Schätze in die gefüllten Schoten. Ein Gericht, das deine Laune garantiert aufhellen wird.

Gefüllte Paprika mit Couscous und Feta: einfach zubereitet und trotzdem gesund

Wenn es schnell gehen muss, leidet oft die Qualität des Essens darunter. Mit müdem Gesicht wird noch schnell eine Tiefkühlpizza in den Ofen geworfen, die zwar das Hungergefühl beseitigt, aber nicht unbedingt dafür sorgt, dass du dich danach besser fühlst. Diese gefüllten Paprika mit Couscous und Feta sind aber der Beweis: Schnell, gesund und lecker sind Attribute, die sich problemlos miteinander verbinden lassen.

Vor allem rote Paprikas sind richtige Vitamin C-Bomben. Eine reife rote Paprika hat etwa dreimal so viel Vitamin C wie eine Zitrone! Der Couscous besitzt einen relativ hohen Ballaststoffgehalt, wodurch du länger satt und vor Heißhungerattacken verschont bleibst. Die unverdaulichen Fasern bieten den „guten“ Bakterien in unserem Darm außerdem eine ideale Grundlage und stärken so unsere Abwehrkräfte.

Und auch der Feta sorgt nicht nur für schmackhaft cremige Momente im Innern der Paprika. 100 Gramm Feta enthalten dreieinhalb Milligramm Zink, was der Hälfte der empfohlenen Tagesmenge entspricht. Das Spurenelement ist nicht nur für Haut und Haare wichtig, sondern ebenfalls für unser Immunsystem. Trotzdem solltest du immer daran denken, dass der Käse aus Griechenland einen sehr hohen Salzgehalt hat!

Dieses Gericht ist im Handumdrehen zubereitet. Lass den Couscous nach der Packungsangabe aufquellen, bereite Zwiebeln, Knoblauch und Oliven vor und misch dir daraus die Füllung. Die Paprikas müssen nur gewaschen, aufgeschnitten und entkernt werden. Dann kommen sie mitsamt der Füllung aufrecht in eine Auflaufform 🛒 und nach circa 30 Minuten Backzeit kannst du es dir auch schon schmecken lassen!

Gefüllte Paprika mit Couscous und Feta Dominique 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 150 ml Gemüsebrühe

150 g Couscous

2 kleine rote Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

1 EL Olivenöl

150 g Feta

50 g schwarze Oliven

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

Muskatnuss nach Geschmack

2 TL Thymian getrocknet

1 TL Oregano getrocknet

4 große Paprikaschoten Zubereitung Bereite die Gemüsebrühe vor und lass den Couscous nach der Packungsangabe quellen.

Schäle die Zwiebeln sowie den Knoblauch und hacke beides fein. Schwitze beides in einer Pfanne an, bis die Zwiebeln glasig sind.

Zerbrösle währenddessen den Feta in einer separaten Schüssel. Halbiere die Oliven und entkerne sie, falls nötig.

Mische den Couscous mit den Zwiebeln, dem Knoblauch, den Oliven und etwa 2/3 des Schafskäses. Schmecke die Mischung mit Salz, Pfeffer und den Gewürzen ab.

Putze die Paprikaschoten, schneide oben einen Deckel ab und entkerne sie. Fülle sie dann mit der Couscous-Füllung und setze den Deckel wieder auf.

Stelle die Paprikas aufrecht in eine Auflaufform und backe sie für etwa 30 Minuten bei 200 °C Umluft (220 °C Ober-/Unterhitze).

Hole die fertigen Paprikas aus dem Ofen, entferne den Deckel und bestreue sie mit dem restlichen Feta. Notizen Für eine vegane Zubereitung kannst du den Feta entweder komplett weglassen oder durch eine vegane Alternative ersetzen.

