Schneide zunächst die rote Paprika zu einer Blume zurecht. Schneide dafür den Deckel ab, die Seiten ein und entferne die Kerne. Zerkleinere außerdem den Deckel in kleine Stücke.

Schneide zunächst die rote Paprika zu einer Blume zurecht. Schneide dafür den Deckel ab, die Seiten ein und entferne die Kerne. Zerkleinere außerdem den Deckel in kleine Stücke.