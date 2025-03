Gefüllte Paprikaringe: ein Rezept für schnellen Genuss

Diese gefüllten Paprikaringe sind ohne Frage eine der besten Arten, wie du Paprika zubereiten kannst. Das himmlisch überbackene Gericht benötigt nur ganz wenige Zutaten und du bereitest im Handumdrehen zu!

Gefüllte Paprikaringe: Wohlfühlgericht für jede Gelegenheit

Du kennst das: Man hat beim letzten Einkauf Paprika mitgenommen, ohne ein direktes Rezept für sie im Kopf zu haben. Da Paprika ja auch roh einfach perfekt zum Snacken sind, ist das auch gar nicht so schlimm. Trotzdem kannst du ganz einfach noch mehr aus den knackigen Schoten herausholen. Diese gefüllten Paprikaringe sind blitzschnell fertig gebacken und verwöhnen dich mit ihrem Geschmack.

Du kannst sie natürlich einfach direkt futtern oder mit einem frischen Salat als Beilage genießen. So oder so: Diese herrlich gefüllten Paprikaringe begeistern auf ganzer Linie. Sie brauchen nur wenige Zutaten, sind schnell und unkompliziert zubereitet und schmecken einfach köstlich.

Die Hauptzutat bei diesem Rezept besteht natürlich aus Paprika. Den Rest der Zutaten hast du vielleicht sogar schon im Schrank liegen. Wasche zuerst die Paprika, schneide sie horizontal in Ringe und platziere sie nebeneinander auf einem Backblech.

Den oberen und unteren Teil der Paprika kannst du einfach in kleine Würfel schneiden. Wasche anschließend die Frühlingszwiebel und schneide sie in feine Ringe. Rühre danach die Füllung aus Frühlingszwiebeln, Paprikawürfeln, Hüttenkäse, Gouda, Ei und Mais in einer Schüssel an. Fülle die Mischung in die Ringe und stelle sie in den Ofen. Kurz fertig backen und dann heißt es auch schon: Genießen. Einfach herrlich!

