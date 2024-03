Gefüllte Paprika: neu interpretierter Klassiker mit Ei

Gefüllte Paprika sind ein beliebtes Familienessen und ein Gericht, das Kindheitserinnerungen weckt. Füllen kannst du die Schoten mit vielen verschiedenen Zutaten von Hackfleisch über Reis bis hin zu Feta. Aber hast du die Paprika schon mal mit Ei und Spinat gefüllt? Wir zeigen dir, wie es geht.

So lecker schmecken gefüllte Paprika mit Ei und Spinat

Gefüllte Paprika sind ein kulinarischer Klassiker aus der Kindheit. Bei wem gab es die Schoten, meist gefüllt mit Hackfleisch, nicht? Wenn du das Gericht immer noch liebst, dir aber mal ein bisschen Abwechslung in der Zubereitung wünschst, haben wir einen Tipp für dich. Wie wäre es mit einer vegetarischen Füllung aus Spinat, Tomaten und Ei? Diese Kombination verleiht der Paprika eine frische und leichte Note.

Die Zubereitung von gefüllten Paprika mit Ei und Spinat ist nicht schwer. Du musst allerdings etwas Zeit zum Backen einplanen. Die Paprika benötigen knapp 45 Minuten im Ofen, bis sie gar sind. Die Zeit kannst du aber nutzen und eine Beilage zubereiten, wenn du magst. Zu den Paprikaschoten passt zum Beispiel ein Kartoffelpüree oder ein grüner Salat.

Für die gefüllten Paprika selbst bereitest du die Füllung separat in einem Topf zu. Du lässt Zwiebel, Knoblauch, Kirschtomaten, Spinat und Petersilie köcheln und füllst damit die Schoten. Ein wenig geriebener Käse darüber gestreut sorgt für zusätzliche Würze. Alternativ kannst du zum Beispiel auch Feta in kleine Würfel schneiden und ihn mit in die Füllung geben. Die Paprika werden dann im Ofen für 15 Minuten angebacken. Erst dann kommt das Ei hinzu. Damit dies im Ofen nicht austrocknet, setzt du den abgeschnittenen Deckel der Paprika wieder obendrauf.

Du liebst Gerichte mit gefülltem Gemüse? Dann schau dir doch mal unsere anderen Rezeptideen an. Wie wäre es mit einem gefüllten Zucchini-Auflauf mit Hackfleisch? Auch Süßkartoffeln kannst du mit leckeren Zutaten füllen und im Ofen backen. Perfekt für den Feierabend sind gefüllte Tomaten mit Reis und Gemüse. Wem läuft da nicht das Wasser im Mund zusammen?