Kohlrabi-Fans aufgepasst: So füllst du das Gemüse besonders lecker

Kennst du gefüllten Kohlrabi mit Hack? Das einfache Gericht ist auf vielen Tischen hierzulande ein Klassiker, der jetzt, zur Kohlrabi-Saison, nicht fehlen darf. Wir zeigen dir, wie einfach du ihn zu Hause zubereiten kannst und verraten dir, wie die Füllung besonders aromatisch wird. Lecker!

Gefüllter Kohlrabi mit Hack: einfach und saftig

Kohlrabi gilt ein typisch deutsches Urgemüse. Die weißen Knollen, die einen leicht süßlichen Kohlgeschmack aufweisen, gedeihen im hiesigen Klima hervorragend und versorgen die Menschen schon seit dem 16. Jahrhundert mit Vitaminen. Nirgendwo auf der Welt soll so viel davon verzehrt werden wie hier.

Die Zubereitungsformen von Kohlrabi sind vielseitig, denn er schmeckt sowohl roh als auch gekocht. Wir mögen ihn besonders gern gefüllt und dann im Ofen gebacken. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits erledigt der Ofen das Garen für uns, wodurch wir uns mit anderen Dinge beschäftigen können – Beilagen vorbereiten, zum Beispiel. Andererseits wird Kohlrabi im Ofen ganz besonders lecker, denn er karamellisiert leicht und wird wunderbar weich. Diese Variante als gefüllter Kohlrabi mit Hack bringt ein besonders leckeres Aroma mit sich und macht nicht nur satt, sondern auch glücklich.

Beginne damit, deinen Kohlrabi auszuhöhlen. Roher Kohlrabi ist relativ hart, deshalb solltest du vorsichtig vorgehen. Schäle ihn, schneide einen Deckel ab und verwende einen Löffel oder, noch besser, einen Kugelausstecher. Brate dann Hackfleisch krümelig an, würze mit Zwiebeln, Knoblauch und etwas Paprika und fülle es in die ausgehöhlten Kugeln. Diese wandern nun, am besten unter einer Aluhaube, in den Ofen. Wenn der Kohlrabi beginnt, weich zu werden, kannst du die Haube entfernen, damit das Gemüse bräunt.

Ist der gefüllte Kohlrabi mit Hack fertig, serviere ihn am besten mit lockerem Reis. Aber auch Salzkartoffeln schmecken gut dazu. Das gefüllte Gemüse ist sehr saftig und braucht an sich keine Soße. Wenn es doch eine sein soll, bereite aus den Schalen des Kohlrabi eine Brühe zu und lösche eine Mehlschwitze damit ab. Fülle sie mit Sahne auf und würze sie kräftig. Fertig ist eine fixe Kohlrabi-Rahmsoße, die zu vielem passt.

Gefüllter Kohlrabi mit Hack Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien gibt es z.B. hier online 🛒 1 Kugelausstecher, Zutaten 1x 2x 3x 4 große Kohlrabi

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Kugel Mozzarella 125 g

1 EL Öl

400 g Rinderhackfleisch

1 EL Tomatenmark

1 TL Paprikapulver

Salz und Pfeffer Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle die Kohlrabi, schneide oben jeweils einen Deckel ab und höhle sie mit einem Löffel oder Kugelausstecher vorsichtig aus. Schäle und hacke Zwiebel und Knoblauch. Schneide den Mozzarella in kleine Würfel.

Erhitze das Öl in einer Pfanne, brate das Rinderhack krümelig an und gib Zwiebel und Knoblauch dazu. Rühre das Tomatenmark unter, würze mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer und dünste alles kurz mit. Mische den Mozzarella unter.

Fülle die Masse in die Kohlrabi und setze die Deckel auf. Stell die gefüllten Kohlrabi in eine Auflaufform und decke sie mit Alufolie ab.

Backe sie 40 Minuten, nimm dann Folie und Deckel ab und backe sie weitere 10 Minuten, bis sie leicht gebräunt sind. Notizen Optional kannst du aus den Kohlrabiresten, Brühe, Sahne und einer Mehlschwitze eine einfache Soße zubereiten. Serviere den gefüllten Kohlrabi mit Reis oder Salzkartoffeln.

