Gefüllter Schweinebraten mit Maispommes: das perfekte Sonntagsessen

Heute gibt es wieder ein tolles Rezept für einen einfachen Sonntagsbraten für dich. Saftig gefüllter Schweinebraten in Kombination mit Maispommes, die eine tolle Abwechslung zur klassischen Kartoffelbeilage sind, ergeben ein Gericht, das festlich und besonders wirkt, dabei aber einfach zuzubereiten ist. Probiere es aus!

Gefüllter Schweinebraten mit Maispommes: einfach zubereitet

Der gefüllte Schweinebraten mit Maispommes ist ein Rezept, das traditionelle Aromen und kreative Elemente miteinander kombiniert und jedem schmecken wird. Am besten eignet sich ein Schweinerücken. Diesen schneidest du von den Seiten her ein und klappst ihn flächig auf. Danach schneidest du ihn mehrmals mit einem Messer ein und würzt ihn. Für die Füllung schneidest du Äpfel klein und entfernst die Haut von einigen Bratwürsten. Beides vermengst du anschließend mit Zwiebeln, Thymian sowie Rosmarin und verteilst die Masse auf dem Schweinerücken. Jetzt brauchst du ihn nur noch einzuklagen und mit Spießen zu fixieren. Der Schweinebraten wird dann noch in Öl angebraten, mit Cidre übergossen und etwa eine Stunde gegart.

Die Zeit kannst du bequem nutzen, um die Maispommes zuzubereiten. Koch dafür Gemüsebrühe in einem Topf auf und rühre Maisgrieß ein. Gib dann etwas Parmesan dazu und lass die Masse ausquellen. Verteile die Polenta dann auf ein Backblech, stelle sie kühl und schneide sie danach in längliche Streifen, die wie Pommes aussehen. Brate diese dann in einer heißen Pfanne von allen Seiten knusprig.

Sobald der gefüllte Schweinebraten fertig ist, kannst du ihn mit den Maispommes servieren. Mmh, wir gönnen uns gleich noch eine zweite Portion.

