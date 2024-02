Einfaches Brot ist dir zu langweilig? Dann pass jetzt genau auf, denn wir präsentieren dir ein selbst gebackenes, mit Gemüse, Käse und Hackfleisch gefülltes Brot, das zu guter Letzt noch mit ganz viel Käse überbacken wird. Leckerer geht es kaum.

Gefülltes Brot mit überbackenem Käse – diese Worte allein bringen eine verlockende Vorstellung von knisternder Kruste, dampfender Füllung und einer Harmonie der Aromen hervor.

Biss für Biss Genuss

Zuerst backst du das Brot im Ofen. Dann schneidest du den Deckel ab und höhlst das Brot aus. Anschließend füllst du es mit drei Schichten aus Käse, angebratenem Gemüse und würzigem Hackfleisch. Danach setzt du den Deckel wieder und verteilst geriebenen Käse auf dem Brot, der im Ofen schmilzt und sich sanft um das Brot hüllt.

Wenn du das gefüllte Brot aus dem Ofen holst, knusprig und verlockend, und es in Scheiben schneidest, wird der Blick auf die saftige Füllung freigegeben, die nur darauf wartet, von dir probiert zu werden. Die Hackfleischfüllung, sorgsam gewürzt und saftig, erinnert uns daran, dass wahre Schätze oft in den unscheinbarsten Momenten gefunden werden.

Fertig ist das Superbrot mit seiner schmackhaften Füllung. Du kannst natürlich auch noch andere Gemüsesorten verwenden oder auf das Hackfleisch verzichten, wenn du ein vegetarisches, gefülltes Brot haben willst. Hauptsache, du bestreust alles mit genügend Käse. Denn Käse macht glücklich!

Dafür brauchst du:

Für das Weißbrot:

250 ml lauwarme H-Milch (1,5 % Fett)

1/2 TL Salz

1 TL Zucker

30 g Hefe

25 g Butter

1 EL Sahne

450 g Weizenmehl

Butter und Mehl für die Form

Mehl für die Arbeitsfläche

Für die Füllung:

Kokosöl zum Anbraten

1 Zwiebel

1 Zucchini

200 g braune Champignons

Salz

Pfeffer

1 EL Honig

300 g Rinderhackfleisch

1 Dose passierte oder stückige Tomaten

200 g geriebenen Emmentaler

100 g geriebenen Cheddar

So geht das gefüllte Brot:

1. Zunächst bereitest du das Brot zu. Gib die Milch mit Zucker, Salz und Hefe in eine Schüssel. Verquirle alles mit einer Gabel und füge die Hälfte des Mehls hinzu. Gib nun Stück für Stück die Butter sowie das restliche Mehl hinzu. Verknete den Teig mit deinen Händen. Lass den Teig abgedeckt an einem warmen Ort für ca. 1 Stunde gehen.

Credit: Media Partisans

2. Wenn der Teig fast das Doppelte seines vorherigen Volumens erreicht hat, ist er bereit, weiterverarbeitet zu werden. Knete ihn nochmals auf einer bemehlten Arbeitsfläche gut durch. Fette eine Kastenform mit Butter ein und bestäube die Form zusätzlich mit Mehl. Gib den Teig in die Form und lass ihn abermals 15 Minuten gehen. Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Credit: Media Partisans

3. Bestreiche den Teig in der Form noch mit Sahne und schiebe ihn für 30 Minuten in den Ofen. Warte bis das Brot goldbraun gebacken ist, dann kannst du es aus dem Ofen herausholen und abkühlen lassen.

Credit: Media Partisans

4. Gib Kokosöl in eine Pfanne und brate darin das kleingeschnittene Gemüse an. Würze alles mit Salz und Pfeffer sowie einem Klecks Honig. Wenn das Gemüse noch leicht bissfest ist, hole es aus der Pfanne heraus und stelle es in einer Schüssel beiseite.

Credit: Media Partisans

5. Brate nun das Hackfleisch ebenfalls in Kokosöl an und schmecke es mit Salz und Pfeffer ab. Füge die Tomatenstücke bzw. die passierten Tomaten hinzu und lass alles etwas köcheln.

Credit: Media Partisans

6. Schneide mit einem scharfen Messer den Deckel von dem frisch gebackenen Brot ab. Höhle das komplette Brot aus und lass ca. 1 cm Rand stehen.

Credit: Media Partisans

7. Befülle den ausgehöhlten Brotlaib nun in verschiedenen Schichten. Beginne mit einer Schicht geriebenem Emmentaler. Darauf kommt eine Schicht Gemüse, dann eine Schicht Fleisch und wieder eine Schicht Gemüse. Am Ende kommt nochmals eine Schicht Emmentaler obenauf.

Credit: Media Partisans

9. Lege den Brotdeckel wieder auf den Laib und verteile geriebenen Cheddar darauf. Schiebe das gefüllte Brot erneut bei 200 °C Ober- und Unterhitze für 30 Minuten in den Ofen.

Credit: Media Partisans

