Süß-salziger Grillgenuss mit Erdbeeren: extra leckere Grillspieße

Sommer, Sonne, Grillsaison! Endlich können wir unsere Küche wieder an die frische Luft verlegen und nach Herzenslust grillen. So sehr wir Würstchen, Gemüsepäckchen und Co. aber auch lieben, manchmal darf es etwas ausgefallener sein. Diese gegrillten Erdbeer-Feta-Spieße kombinieren süß und salzig und das auf besonders leckere Art und Weise. Wir verraten, wie du sie zu Hause nachmachen kannst.

Gegrillte Erdbeer-Feta-Spieße: saftig, süß und salzig zugleich

Schafskäse hat immer etwas von Urlaub. Gerichte mit dem würzigen Käse haben ein mediterranes Flair, schmecken nach Sommerabenden auf der Terrasse und machen gute Laune. Gleichzeitig lässt sich der Käse mit so ziemlich allem kombinieren, wonach uns so der Sinn steht – und zwar nicht nur deftigen Speisen! Auch süßen Gerichten verleiht würziger Feta einen besonderen Kick, hebt die Süße subtil heraus und bringt selbst spannende Aromen mit.

Gegrillte Erdbeer-Feta-Spieße funktionieren so gut, weil sie saftige Früchte mit cremigem Schafskäse und feinen Röstaromen vereinen. Noch dazu ist es wirklich einfach, sie zuzubereiten. Neben den beiden Hauptzutaten brauchst du nur etwas Olivenöl, Minze und – wenn du magst – flüssigen Honig.

Beginne damit, die Erdbeeren zu putzen und große Exemplare eventuell zu halbieren. Würfele den Feta und schneide die Minze ein wenig klein. Spieße dann Käse und Beeren abwechselnd auf Schaschlikspieße auf und träufele gutes Olivenöl darüber. Ab auf den Grill damit und warten, bis alles appetitliche Grillstreifen bekommt. Richte die gegrillten Erdbeer-Feta-Spieße dann auf einem Teller an, streue die Minze darüber und beträufele sie, wenn du magst, mit etwas flüssigem Honig.

Gegrillte Erdbeer-Feta-Spieße sind wie gemacht dafür, auf deinem nächsten Grillfest als kulinarische Abwechslung zu Wurst, Steak und Co. zu glänzen. Sie schmecken als Snack zwischendurch oder als leichte Hauptspeise mit einem grünen Salat. Überzeuge dich selbst und bereite sie doch gleich heute zu! Es ist wirklich ganz einfach.

Gegrillte Erdbeer-Feta-Spieße Nele keine Bewertungen Rezept drucken Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Erdbeeren

200 g Feta vegetarisch

1 Handvoll frische Minzblätter

2 EL Olivenöl

2 TL flüssiger Honig optional, z.B. dieser hier 🛒 Zubereitung Putze die Erdbeeren und halbiere große Früchte. Schneide den Feta in mundgerechte Würfel. Wasche die Minze und schneide sie grob.

Stecke abwechselnd Erdbeeren und Feta-Würfel auf die Spieße. Träufele etwas Olivenöl darüber.

Grille die Spieße 5–7 Minuten bei mittlerer Hitze, bis der Käse leicht gebräunt ist und die Erdbeeren Röstaromen bekommen.

Nimm die Spieße vom Grill, bestreue sie mit der gehackten Minze und träufele bei Bedarf etwas Honig darüber.

