Kartoffeln sind der heimliche Star auf dem Grill

Mit diesem Rezept kommen zwei meiner absoluten Lieblinge zusammen: Kartoffeln und grillen. Sobald die Temperaturen es zulassen, grille ich mindestens zweimal die Woche. Und auch Kartoffeln kommen bei mir mehrmals in der Woche auf den Tisch. Es gibt also quasi nichts Besseres für mich als gegrillte Kartoffeln. So einfach machst du sie.

Gegrillte Kartoffeln: einfaches Rezept mit Verfeinerungspotenzial

Gegrillte Kartoffeln bringen pure Freude auf den Teller – auf jeden Fall auf meinen! Am besten schmecken sie mir mit etwas Rosmarin, Olivenöl und Salz. Aber du kannst sie selbstverständlich auch pur auf den Grill legen und anschließend mit einem leckeren Dip oder einer Soße servieren.

Für gegrillte Kartoffeln wählst du am besten festkochende Sorten. Diese behalten ihre Form und entwickeln die perfekte Textur. Koche sie am besten in einem Topf mit Salzwasser bissfest und halbiere sie anschließend oder schneide sie in dickere Scheiben. Vermenge sie dann in einer Schüssel mit Olivenöl und Rosmarin und würze sie mit Salz und optional noch etwas Pfeffer. Lass sie ungefähr eine halbe Stunde in der Marinade ziehen, bevor du sie auf dem Grill zu Ende garst.

Sicherlich sind die gegrillten Kartoffeln keine kulinarische Meisterleistung, aber sie sind vielseitig, nach den eigenen Vorlieben anpassbar und schmecken sowohl zu Fleisch als auch Gemüse – sie sind einfach ein echter Allrounder, auf den ich bei meinen Grillabenden nicht mehr verzichten kann.

Neben den Kartoffeln finden bei mir auch immer noch Feta-Päckchen sowie Zucchini-Lachs-Spieße auf dem Grill Platz. Ein grandioser Abschluss für deinen Grillabend sind außerdem gegrillte Ananas mit Honig und Zimt oder Bananen vom Grill.

Gegrillte Kartoffeln Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g Kartoffeln festkochend

1 EL frischer Rosmarin optional

3 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer optional

Paprikapulver optional Zubereitung Koche die Kartoffeln 10-15 Minuten in Salzwasser bissfest. Gieße sie danach ab, lass sie ausdampfen und halbiere oder schneide sie in dickere Scheiben.

Hacke den Rosmarin klein.

Vermische die Kartoffeln in einer Schüssel mit dem Rosmarin und Öl. Würze sie mit Salz und optional etwas Pfeffer und Paprikapulver.

Lass sie 30 Minuten in der Marinade ziehen.

Grille die Kartoffeln auf dem Grill oder in der Grillschale 🛒 für 5 Minuten pro Seite.

