Neue Grillideen gefällig? Diese Maultaschen-Spieße musst du ausprobieren

Du suchst nach neuen Ideen fürs Grillen? Dann probiere dieses Rezept für gegrillte Maultaschen-Spieße! Die Kombination aus herzhaften Maultaschen, würzigem Speck, frischem Gemüse und einer pikanten Marinade mit Knoblauch ist einfach unschlagbar. Ob zum Grillfest mit Freunden oder einem gemütlichen Abendessen im Garten – diese Spieße bringen garantiert gutes Essen und gute Laune an den Tisch.

Rezept für Maultaschen-Spieße: heißgeliebt und würzig

Was macht ein BBQ mit Freunden perfekt? Genau, eine gute Auswahl an verschiedenen Köstlichkeiten. Von knusprigem Kräuterbaguette über eine Vielzahl an Salatvariationen bis hinzu saftigem Fleisch, Würstchen sowie vegetarischen Optionen wie Grillkäse und gegrilltes Gemüse, bleiben keine Wünsche offen. Jeder bringt etwas zum Teilen mit und eröffnet ist das großzügige Buffet!

Um für mehr Vielfalt neben den Grillklassikern zu sorgen, habe ich mir deswegen mal überlegt, wie ich Dinge, die ich sonst im Alltag gerne esse, salonfähig für die Grillsaison machen kann. Maultaschen sind für mich ein echter Lebensretter. Wenn es mal hektisch unter der Woche ist und nicht viel Zeit und Lust zum Kochen bleibt, kann ich mich immer auf die gefüllten Nudeltaschen verlassen. Kurz in der Pfanne angebraten als knusprige Zugabe zu einem Salat enttäuschen sie nie.

Da kam mir die Idee: Warum Maultaschen nur in der Pfanne anbraten? Bestimmt lassen sie sich genauso gut grillen. Gesagt, getan!

Dazu schneidest du die Maultaschen einfach in dicke Scheiben oder mundgerechte, größere Stücke und spießt sie abwechselnd mit anderen Zutaten deiner Wahl auf Grillspieße. Anschließend kannst du sie noch mit einer Marinade bestreichen, bevor du sie für einige Minuten knusprig grillst.

Auf meine Spieße kommen außerdem Speck, Zucchini, Zwiebeln und Kirschtomaten. Und bei der Marinade entscheide ich mich für eine Mischung aus Sojasoße, Knoblauch, Paprikapulver sowie Honig und etwas Salz und Pfeffer. Klingt lecker? Dann probiere das Rezept gleich selbst aus!

Gegrillte Maultaschen-Spieße Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (gibt's online, z.B. diese hier 🛒 Grillspieße Zutaten 1x 2x 3x 6 Maultaschen

1 kleine Zucchini

1 Zwiebel

200 g geräucherter Speck

4 EL Olivenöl

1 EL Honig

2 EL Sojasoße

1 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Knoblauchzehen

250 g Kirschtomaten Zubereitung Schneide die Maultaschen in ca. 2 cm dicke Scheiben oder größere Stücke.

Schneide die Zucchini in dicke Scheiben. Schäle die Zwiebeln und schneide sie in mundgerechte Stücke. Schneide den Speck in grobe Würfel.

Verrühre für die Marinade Olivenöl, Honig, Sojasoße, Paprikapulver sowie Salz und Pfeffer in einer Schüssel. Schäle den Knoblauch und drücke ihn durch eine Knoblauchpresse zur Marinade. Vermische das Ganze nochmal.

Stecke Maultaschen, Speck, Zwiebeln, Kirschtomaten und Zucchinischeiben abwechselnd auf Spieße.

Bestreiche die Spieße großzügig mit der Marinade.

Lasse die Spieße ca. 20 Minuten ziehen, damit die Marinade einziehen kann.

Grille die Spieße auf direkter Hitze für etwa 10 Minuten. Wende sie regelmäßig, bis alles schön gebräunt ist.

Serviere die Spieße direkt heiß vom Grill.

