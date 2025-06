Tortelloni goes BBQ: Mach Platz auf dem Grill für diese Spieße

Grillen mal anders! Diese gegrillten Tortelloni-Spieße sind das Highlight jeder Sommerparty. Saftige Champignons, knackige Paprika, zarte Zucchini und goldbraun gegrillte Tortelloni sind mehr als nur Grillgemüse. Die Marinade aus Olivenöl, Zitrone und Kräutern verleiht ihnen einen unwiderstehlichen mediterranen Touch. Ein Grillabend mit Wow-Effekt? Haken dran!

Gegrillte Tortelloni-Spieße: die coolste Art, Gemüse zu grillen

Da ich mich selbst überwiegend vegetarisch ernähre, bin ich für die Grillsaison immer wieder auf der Suche nach neuen Rezepten. Grillgemüse und Grillkäse schmecken ausgezeichnet. Manchmal ist mir aber nach Abwechslung auf dem Grillrost. Dieses Rezept für gegrillte Tortelloni-Spieße kommt daher gelegen. Vor allem, wenn du zu den Hardcore-Pasta-Liebhabern zählst wie ich.

Die Tortelloni stehen hier ganz klar im Mittelpunkt. Ich entscheide mich für eine Füllung mit Käse. Du bist bei der Wahl jedoch völlig frei. Nimm einfach eine Sorte, die dir am besten schmeckt. Gesellschaft leistet den gefüllten Nudeln verschiedenes Gemüse. Auch hier kommt drauf, was du am liebsten isst. Ich wähle Zucchini, Paprika, Tomaten und Champignons.

Einmal abwechselnd alles auf die Spieße gesteckt, bekommt das Ganze eine Marinade für noch mehr Geschmack. Diese kannst du aus Olivenöl, Zitronensaft und getrockneten Kräutern zusammenrühren. Wende die Spieße darin und ab geht’s auf den Grill!

Fehlen nur noch die passenden Beilagen, damit das Sommerdinner komplett ist. Wie wär’s zum Beispiel mit einem frischen Salat? Ein knackiger Rucola-Salat mit Zitronen-Dressing und gehobeltem Parmesan passt perfekt, weil er die mediterranen Vibes der Spieße noch mehr unterstreicht. Oder du gehst voll ins Italien-Feeling und zauberst einen klassischen Caprese-Salat mit Tomaten, Mozzarella und frischem Basilikum.

Wenn du für die Soßen-Fans noch etwas dazu zaubern willst, empfehle ich dir ein würziges Zaziki oder eine selbstgemachte Pesto-Mayonnaise – geht schnell, macht viel her und schmeckt genial.

Natürlich findest du auf Leckerschmecker noch viele weitere Ideen für deinen nächsten Grillabend. Auch wir sind Fans von aufgespießten Köstlichkeiten, darum landen bei uns als nächstes Halloumi-Gemüse-Spieße, Lachs-Kebab-Spieße und gegrillte Kohlspieße auf dem Grill. Noch mehr Grill-Rezepte kann dir unser Koch-Bot vorschlagen. Probier’s aus und chatte mit ihm!

Gegrillte Tortelloni-Spieße Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 8 Minuten Min. Gesamtzeit 23 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 10-12 Grillspieße Zutaten 1x 2x 3x Für die Spieße: 200 g kleine Champignons

1 Zucchini

1 gelbe Paprika

400 g Tortelloni z.B mit Käsefüllung

1 Handvoll Kirschtomaten Für die Marinade: 1 Knoblauchzehe

1 Bio-Zitrone Saft

4 EL Olivenöl

1 TL Basilikum

1 TL Oregano

1 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Putze die Champignons und wasche das restliche Gemüse.

Schneide die Zucchini in dicke Scheiben. Entkerne die Paprika und schneide sie grobe Stücke. Lass die Champignons im Ganzen, sofern sie klein genug sind

Koche die Tortelloni, falls sie vorgekocht werden müssen, und lass sie gut abkühlen.

Schäle die Knoblauchzehe und drücke sie durch eine Knoblauchpresse. Hacke ihn alternativ ganz fein. Presse den Saft der Zitrone aus.

Vermische alle Zutaten für die Marinade in einer Schüssel.

Stecke abwechselnd Tortelloni, Zucchini, Champignons, gelbe Paprika und Kirschtomaten auf die Spieße.

Bestreiche die Spieße rundherum mit der Marinade und lass sie für mindestens 15 Minuten ziehen.

Grille die Spieße auf dem vorgeheizten Grill für ca. 5–8 Minuten, bis sie den gewünschten Grillgrad erreicht haben. Drehe sie regelmäßig und bestreiche sie zwischendurch noch einmal mit der Marinade, damit sie schön saftig und aromatisch bleiben.

Serviere die Spieße warm mit Beilagen nach Wahl.

