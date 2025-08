Fix gemacht: gegrillte Zucchini-Hummus-Wraps für jeden Tag

Schneide zuerst die Zucchini in dünne Scheiben. Erhitze eine Grillpfanne oder einen Kontaktgrill und bestreiche die Zucchinischeiben mit Olivenöl. Grille sie von beiden Seiten, bis sie Grillstreifen haben, und würze sie anschließend mit Salz und Pfeffer.

