Diesen gegrillten Rhabarber mit Halloumi kannst du immer wieder essen

Dieser gegrillte Rhabarber mit Halloumi zeigt, wie köstlich der Frühling schmecken kann. Hier trifft angebratener und leicht karamellisierter Rhabarber auf würzigen grünen Spargel, knackigen Kichererbsen und knusprigen Halloumi. Alles vermischt mit sättigendem Couscous ergibt ein köstliches Gericht, dass besser miteinander harmoniert als du es vielleicht erwarten würdest.

Gegrillter Rhabarber mit Halloumi: ein köstlicher Mix der Aromen

Vielleicht wunderst du dich über Rhabarber in einem herzhaften Gericht. Klassischerweise werden die säuerlichen Stangen ja oft in Kuchen, Marmeladen oder Kompott verarbeitet. Dabei gehört er botanisch gesehen zum Gemüse. In diesem Rezept bringt er durch das kurze Karamellisieren in der Pfanne eine spannende Note aus sauer und süß hinein.

Auf der anderen Seite des Geschmacksspektrums liegen der knusprig würzige Halloumi, der leicht nussige Spargel und die zarten Kichererbsen. Der Couscous sorgt nicht nur dafür, dass du gut gesättigt wirst, sondern verbindet die einzelnen Zutaten mit seiner feinen Textur ideal auf dem Teller.

Diese Zusammenstellung von Zutaten wirkt vielleicht ungewöhnlich, überzeugt aber ab dem ersten Bissen. Nicht nur harmonieren die Aromen wunderbar miteinander, auch die verschiedenen Texturen ergeben ein Potpourri, das glücklich macht.

Abgerundet wird alles von der gehackten Petersilie und dem frischem, säuerlichen Zitronensaft. Das Ganze funktioniert wunderbar als Hauptgericht voller Geschmack, lässt sich aber auch ohne Probleme als Beilage zu Grillgemüse oder anderen Frühlingsgerichten anrichten. Wenn du es vegan zubereiten möchtest, musst du nur den Halloumi durch eine pflanzliche Alternative ersetzen oder ihn weglassen. Auch ohne ihn schmeckt diese Mahlzeit immer noch herrlich, also probiere sie gleich aus!

Gegrillter Rhabarber mit Halloumi Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Couscous

Salz und Pfeffer nach Geschmack

300 g grüner Spargel

400 g Rhabarber

1 Bund Petersilie glatt

etwas neutrales Pflanzenöl

2 EL Zucker

1 Dose Kichererbsen 265 g

1 Pck. Halloumi 225 g

1 Zitrone Zubereitung Bereite den Couscous nach den Packungsangaben zu. Schmecke ihn anschließend mit Salz und Pfeffer ab.

Wasche währenddessen Spargel, Rhabarber und Petersilie. Entferne die holzigen Enden des Spargel und Rhabarbers. Schäle den Rhabarber und, falls nötig, den Spargel.

Schneide den Rhabarber und Spargel in etwa 4 cm lange Stücke. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne 🛒

Brate den Rhabarber kurz darin an und gib den Zucker dazu, sodass er rundum bedeckt ist. Lass ihn etwas karamellisieren, aber nur solange, sodass die Stücke noch Biss haben.

Wische die Pfanne mit einem Küchentuch aus, sobald sie etwas abgekühlt ist. Erhitze erneut etwas Öl in der Pfanne und brate die Spargelstücke darin für 6-7 Minuten an.

Lass währenddessen die Kichererbsen abtropfen und vermenge sie anschließend mit dem Couscous.

Gib Rhabarber und die Spargelstücke zum Couscous.

Schneide den Halloumi in dünne Streifen und brate sie an, bis sie von beiden Seiten goldbraun sind.

Hacke währenddessen die Petersilie grob. Halbiere die Zitrone und presse den Saft aus.

Schmecke den Couscous mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab.

Verteile alles gleichmäßig auf Tellern. Platziere den Halloumi zuletzt darauf, garniere alles mit der Petersilie und beträufle es noch einmal mit ein wenig Zitronensaft.

