Rhabarber-Risotto: herzhafter Frühlingsgenuss

Rhabarber gehört neben Erdbeeren und Spargel zu den Leckerbissen des Frühlings. Bereits im April lassen sich die ersten Stangen genießen. Botanisch gesehen ist Rhabarber ein Gemüse, dennoch wird er häufig in süßen Gebäcken verwendet oder zu Marmelade, Desserts oder Kompott verarbeitet. Wir zaubern aus den sauren Stangen heute ein herzhaftes Rhabarber-Risotto. Komm, wir legen gleich los!

Rhabarber-Risotto: So schmeckt Frühling auf Italienisch

Risotto gehört zu den Klassikern der italienischen Küche. Besonders im Norden Italiens, in Regionen wie der Lombardei oder dem Piemont, steht Risotto seit Jahrhunderten auf dem Speiseplan. Dort entstand auch die klassische Methode: Rundkornreis wie Arborio oder Carnaroli wird in Brühe gegart und mit etwas Butter und Parmesan verfeinert. Das Ergebnis: ein cremiger, aber dennoch körniger Reis, der sich ideal mit vielen Aromen kombinieren lässt. Gemüse, Kräuter oder sogar Früchte – Risotto bleibt flexibel. Genau hier setzt das herzhafte Rhabarber-Risotto an.

Für das Rezept benötigst du nur wenige Zutaten, von denen du die meisten bereits daheim hast. Besorgen musst du wahrscheinlich nur noch den Rhabarber. Wähle am besten rotstielige Stangen, sie bilden optisch einen tollen Kontrast zum Risotto.

Mit seinem Spiel aus Säure, Cremigkeit und Frische eignet sich das Gericht sowohl für ein leichtes Abendessen als auch für Gäste, die du überraschen willst. Das Rhabarber-Risotto zeigt, dass Mut zu ungewöhnlichen Kombinationen belohnt wird. Und dass saisonale Zutaten manchmal mehr können, als man ihnen zutraut.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die sauren Stangen schmecken ebenso lecker in einer Paprika-Rhabarber-Suppe. Zwei süße Rezepte, die du unbedingt ausprobieren solltest, sind die Rhabarber-Creme und das Rhabarber-Tiramisu mit Quark. Suchst du mehr Rezepte mit dem leckeren Gemüse, befrage doch einfach mal unseren Koch-Bot.

Rhabarber-Risotto Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

3 Stängel Rhabarber am besten eine rotstielige Sorte

2 EL Olivenöl

5 EL Butter

350 g Risotto-Reis

100 ml Weißwein

Salz und Pfeffer nach Geschmack

900 ml Gemüsebrühe heiß

1/2 Bund Schnittlauch

30 g Parmesan gerieben

2-3 EL Reibekäse Zubereitung Schäle Zwiebel und Knoblauch und würfele beides fein.

Wasche den Rhabarber und schneide die Stängel in Stücke. Schäle ihn vorher, wenn du magst.

Erhitze 1 EL Öl und 1 EL Butter in einem Topf 🛒 und schwitze Zwiebel und Knoblauch darin an.

Gib den Reis dazu und dünste ihn mit an. Lösche mit dem Weißwein ab, würze mit Salz und Pfeffer. Gare alles, bis die Flüssigkeit weitestgehend verdampft ist.

Gieße mit 200 ml Brühe an und lass das Risotto einkochen. Gieße nach und nach mit Brühe auf und lass das Risotto rund 20 Minuten fertig garen.

Erhitze erneut 1 EL Öl und 1 EL Butter in einem Topf und schwitze den Rhabarber darin an. Stelle ihn danach beiseite.

Wasche den Schnittlauch und hacke ihn grob.

Gib Rhabarber, restliche Butter und Parmesan zum Risotto, wenn der Reis noch etwas Biss hat.

Lass das Rhabarber-Risotto kurz ziehen, schmecke es ab und serviere es mit dem Reibekäse und Schnittlauch.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.