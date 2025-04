Rhabarber-Creme: leckerer Brotaufstrich im Frühling

Wer aufmerksam ist, hat schon die ersten Rhabarberstangen auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt entdeckt. Zeit, sich auf die Suche nach leckeren Rhabarberrezepten zu machen. Dank Leckerschmecker musst du gar nicht lange suchen. Wir zeigen heute, wie du eine Rhabarber-Creme fürs Frühstück machen kannst.

Rezept für Rhabarber-Creme: Brotaufstrich für Genießer

Rhabarber zählt zu den ersten Frühlingsboten in der Küche. Bereits im 18. Jahrhundert fand Rhabarber seinen Weg aus Asien nach Europa. Anfangs nutzte man ihn hauptsächlich als Heilpflanze, doch bald entdeckte man sein Potenzial für die Küche. Besonders in Deutschland, England und Skandinavien entwickelte sich eine große Vorliebe für Rhabarber, der in Kuchen, Kompott und Marmeladen Verwendung fand. Heute gehört er fest in die Frühlingsküche und sorgt für eine angenehme Frische in süßen und herzhaften Gerichten.

Als cremiger Brotaufstrich schmeckt Rhabarber auch wunderbar. Die Zubereitung ist ziemlich einfach. Zuerst kochst du aus den Stangen zusammen mit einigen Erdbeeren ein Kompott, das du anschließend durch ein Geschirrtuch drückst. Den aufgefangenen Saft erhitzt du dann über einem Wasserbad und rührst Zucker sowie Honig ein. Sobald sich die beiden Zutaten aufgelöst haben, kommen Ei und Eigelbe hinzu. Zum Schluss fehlen nur noch Speisestärke und Butter. Sobald die Rhabarber-Creme dick genug ist, kannst du sie in Gläser füllen.

Bewahre sie danach im Kühlschrank auf und verbrauche sie innerhalb von ein bis zwei Wochen. Aber Achtung, die Rhabarber-Creme ist so lecker, dass du sie auch ohne Brot sofort wegwaschen möchtest. Mache deshalb am besten gleich etwas mehr davon.

Wer auf der Suche nach einer besonderen Alternative zu herkömmlicher Marmelade ist, findet in diesem Rezept eine köstliche Lösung. Die Rhabarber-Creme ist auch ein tolles Geschenk aus der Küche für Familie und Freunde.

Hast du noch Rhabarber übrig, kannst du dir gleich noch einen Rhabarber-Kastenkuchen backen. Das saure Gemüse schmeckt auch wunderbar in einem Rhabarber-Rucola-Salat. Ein etwas anderer Kuchen und nicht minder lecker ist der Rhabarber-Erdbeer-Crumble.

Rhabarber-Creme Anke 4.25 ( 8 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien 1 Glas à 150 ml Zutaten 1x 2x 3x 250 g Rhabarber

3 Erdbeeren

50 ml Wasser

Abrieb 1/2 Zitrone

1 TL Zitronensaft

1/2 Pck. Vanillezucker

50 g Zucker

30 g Honig

1 Ei

2 Eigelbe

1-2 TL Speisestärke

70 g Butter Zubereitung Wasche den Rhabarber und schneide ihn in Stücke. Du brauchst ihn nicht zu schälen.

Wasche die Erdbeeren und viertele sie.

Koche die Früchte zusammen mit Wasser, Zitronenabrieb und -saft sowie Vanillezucker in einem Topf auf.

Drehe die Temperatur runter und lass es etwa 10 Minuten zu einem Kompott verkochen. Rühre ab und zu um.

Lege ein Sieb mit einem sauberen, feuchten Geschirrtuch oder Passiertuch 🛒 aus und gieße das Kompott hinein.

Fange die Flüssigkeit auf. Presse das Tuch aus, um auch den restlichen Saft zu bekommen. (Für die Rhabarber-Creme benötigst du 125 ml.)

Erhitze den Saft über einem Wasserbad und gib unter Rühren Zucker sowie Honig hinzu.

Sobald sich beides aufgelöst hat, kommen das Ei und die Eigelbe dazu.

Rühre die Speisestärke mit etwas Wasser glatt und gib sie nach und nach zur Flüssigkeit, bis diese anfängt, einzudicken.

Schneide die Butter in Stücke und rühre sie zum Schluss unter die Rhabarber-Creme.

Fülle sie danach in ein sauberes Glas und stelle sie zum Abkühlen in den Kühlschrank.

