Ein etwas anderer Kuchen: Rhabarber-Erdbeer-Crumble

Ich liebe Crumble-Rezepte, denn ein unkomplizierteres Backen gibt es kaum. Einfach das Obst in eine Auflaufform geben und Streusel darüber verteilen. Fertig ist eine Kreation, die geschmacklich anderen Obstkuchen in nichts nachsteht. Außerdem zelebriere ich die Vorbereitung der oft nicht unerheblichen Menge an Obst gerne mit einer gemütlichen Tasse Kaffee und einer Podcast-Folge.

Rhabarber-Erdbeer-Crumble: besonders unkompliziert und besonders lecker

Wenn du ein Back-Anfänger bist oder einfach nur ein unkompliziertes Rezept suchst, das sicher gelingt, dann bist du hier fündig geworden. Unsere liebsten Obstsorten der Saison, Rhabarber und Erdbeeren, vereinen sich hier unter einer leckeren Schicht aus Streuseln, den Crumbles. Das gezuckerte und mit Zimt verfeinerte Obst wird einfach mit der Streuselschicht bedeckt und in den Ofen geschoben. Traditionell werden für diese Nachspeise, die aus der englischen und US-amerikanischen Küche stammt, Streusel aus Butter und Zucker hergestellt.

Um unserem Rhabarber-Erdbeer-Crumble aber einen besonderen Schliff zu geben, verwenden wir für unsere Streusel zusätzlich Haferflocken. Das ist nicht nur gesund, sondern gibt dem Crumble auch eine besondere Knusprigkeit, die so gut zu dem saftigen Obst passt.

Tipp: Sollten die oben aufliegenden Streusel auf deinem Crumble zu schnell dunkel werden, kannst du eine Schicht Alufolie auf die Auflaufform legen.

Solltest du den Rhabarber schälen oder nicht? Das hängt von deinen persönlichen Vorlieben und der Art der Verwendung ab. Ich empfehle dir, ihn für dieses Rezept zu schälen. Ein Crumble lebt von dem leckeren „Kompott“, der sich unter der knusprigen Krümelschicht im Ofen bildet. Durch das Schälen wird der Rhabarber schneller weich und passt so auch gut zu den Erdbeeren.

Serviere deinen Rhabarber-Erdbeer-Crumble am besten warm und mit einer Kugel Eis oder Vanillesoße. Auch eine Schicht Puderzucker kann nicht schaden. Und sollte etwas vom Rhabarber übrigbleiben, kannst du dir am nächsten Morgen zum Frühstück unsere leckeren Rhabarber-Toasts mit Frischkäse schmecken lassen. Eine ähnliche, aber nicht weniger leckere Variante dieses Rezepts ist unser Erdbeer-Rhabarber-Streuselkuchen. Als erfrischendes Getränk passt dazu ein fruchtiger Rhabarber-Spritz.