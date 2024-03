Veggie-Auflauf: Wir backen heute einen herzhaften Gemüse-Crumble

Streuselkuchen müssen nicht immer süß sein, und der beliebte sogenannte Crumble ebenfalls nicht. Klar, die Versionen mit Pfirsich, Pflaumen, Birnen und Co. kennen wahrscheinlich die meisten. Aber wir mögen das Ganze gern auch mal mit Zucchini, Möhren und anderem Gemüse. So ist die Idee zu unserem Gemüse-Crumble entstanden.

Herzhafter Gemüse-Crumble: heute mal nicht süß

Wir nutzen für unseren Gemüse-Crumble Zucchini, Möhren, Brokkoli und Sellerie. Aber du kannst natürlich auch jedes andere Gemüse klein schneiden und für die Füllung verarbeiten. Orientiere dich bei der Auswahl an der jeweiligen Saison oder kaufe regionales Gemüse vom Wochenmarkt. So kannst du dir deinen Gemüse-Crumble ganz nach deinem Gefallen zusammenstellen.

Gut zu wissen: Wie lagert man Gemüse richtig? Das erfährst du in unserem Leckerwissen. Dort verraten wir dir auch, wie du deine Speisekammer am besten einrichtest und welche Lebensmittel darin zu finden sein sollten. Und wie räumt man eigentlich einen Kühlschrank richtig ein, damit sich die Produkte so lange wie möglich halten?

Das Gemüse wird nur simpel mit Salz und Pfeffer gewürzt. Aber das macht gar nichts, denn dafür schmecken die Soße und die Streusel umso aromatischer. Das liegt am Parmesan, den wir sowohl für die Soße als auch die Streusel des Gemüse-Crumbles nutzen.

Gemüseaufläufe sind eine tolle Sache: Du brauchst nicht viel Zeit für die Vorbereitung um im Prinzip lässt sich so gut wie jede Sorte nutzen, die noch im Kühlschrank oder Vorratsschrank liegt. Schiebe einen Grüne-Bohnen-Auflauf mit frittierten Zwiebeln in den Ofen oder lass dir den französischen Gemüseauflauf Tian de legumes schmecken. Auch dieser Feta-Tomaten-Auflauf begeistert und lockt mit griechischen Aromen. Stöbere durch unsere bunte Auswahl an Auflauf-Rezepten und lass dich inspirieren. Wir wünschen guten Appetit!