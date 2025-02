Herzhafte Gemüse-Cupcakes machen einfach glücklich

Cupcakes sind immer wieder im Trend – aus absolut nachvollziehbaren Gründen: Die kleinen Kuchen gibt es in unzähligen Geschmacksrichtungen, sodass für jeden etwas dabei ist. Allerdings sind die Küchlein klassischerweise süß. Dabei funktionieren sie auch als deftiger Snack wahnsinnig gut. Köstliche, herzhafte Gemüse-Cupcakes solltest du unbedingt einmal ausprobieren!

Trendgebäck neu gedacht: herzhafte Gemüse-Cupcakes schmecken köstlich

Genau wie bei den weit verbreiteten und beliebten süßen Variationen können auch die Gemüse-Cupcakes immer wieder neu angepasst werden. In diesem Rezept backst du die Minikuchen mit herrlich deftigen Zutaten. Abgerundet werden sie vom cremigen Avocadotopping. Einfach köstlich!

Die Gemüse-Cupcakes sind in verschiedenen Situationen ein perfekter Snack. Egal, ob du sie zum Abendessen zubereitest, als Fingerfood für die nächste Feier anbietest oder sie dir für unterwegs einpackst: Die kleinen Kuchen werden garantiert glücklich machen.

Und die Zubereitung könnte wirklich nicht einfacher sein. Bereite zunächst die Zwiebel und Knoblauchzehen vor, da sie kurz in einer Pfanne angeschwitzt werden, bevor sie in den Teig kommen. Anschließend kannst du alle Zutaten für den Teig in einer Schüssel zusammenrühren.

Gib danach alles in eine eingefettete Muffinform 🛒 und backe die Gemüse-Cupcakes im vorgeheizten Ofen fertig, während du dich um die Creme für das Topping kümmerst. Sobald die Gemüse-Cupcakes ausgekühlt sind, kannst du sie mit der Avocadocreme dekorieren, eine halbierte Tomate darauf setzen und sie dir schmecken lassen. Guten Appetit!

Wenn du Lust auf noch mehr herzhafte Kuchenideen hast, dann bist du bei Leckerschmecker genau richtig! Wie wäre es als Nächstes mit einem Gemüsekuchen mit Lachs? Dieser Olivenkuchen schmeckt auch einfach nur himmlisch gut. Oder du backst ein ganz klassisches Gericht mit einer Quiche Lorraine.

Gemüse-Cupcakes Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Zucchini

100 g Mais

2 Knoblauchzehen

1 rote Zwiebel

5 EL neutrales Pflanzenöl

200 g Dinkelmehl Type 1050

1 TL Backpulver

3 TL Kräuter der Provence

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

100 g Joghurt

1 Ei Größe M

1 Avocado

100 g Frischkäse

Chilipulver nach Geschmack

5 EL Sonnenblumenkerne

200 g Datteltomaten Zubereitung Heize deinen Backofen auf 200 °C Umluft vor. Putze die Zucchini und schneide sie in Würfel. Gieße den Mais ab. Schäle die Knoblauchzehen und die Zwiebel. Hacke beides fein.

Erhitze in einer Pfanne etwas Öl und schwitze die Zwiebel zusammen mit dem Knoblauch an, bis die Zwiebelwürfel glasig sind.

Vermenge in einer Schüssel Mehl, Backpulver, Kräuter der Provence, Salz, Pfeffer, Joghurt, Ei und Öl. Verrühre es zu einem Teig und gib dann Zucchini, Mais sowie Zwiebel und Knoblauchzehen hinzu.

Fülle den Teig in eine gefettete Muffinform und backe die Küchlein im Ofen für etwa 25 Minuten fertig.

Halbiere für das Topping währenddessen die Avocado. Entferne den Kern und löse das Fruchtfleisch heraus. Zerdrücke es in einer Schüssel klein und vermenge es mit dem Frischkäse. Würze es mit Salz, Pfeffer und Chilipulver. Rühre die Sonnenblumenkerne unter.

Putze die Tomaten und halbiere sie.

Hole die Muffins aus dem Ofen und lass sie etwas abkühlen. Serviere sie mit der Creme, dekoriere sie mit den Tomaten und streue ggf. noch eine Prise Salz und Pfeffer über sie.

