Hier kommt dein neues Lieblingsgericht: Gemüsekuchen mit Lachs

Vermenge das Mehl und die kalte Butter mit den Händen, bis die Mischung krümelig ist. Füge das Ei und eine Prise Salz hinzu. Gib 2-3 EL kaltes Wasser dazu und knete den Teig, bis er geschmeidig ist. Wickle den Teig in Frischhaltefolie und lass ihn 20 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Bringe einen kleinen Topf mit Wasser zum Kochen und blanchiere die Brokkoliröschen darin für ca. 3 Minuten. Schrecke sie anschließend in kaltem Wasser ab und lasse sie gut abtropfen.

