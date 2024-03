Torta Pasqualina: Diese italienische Ostertorte lieben alle!

Rolle den ersten Teig aus und lege ihn in die vorbereitete Form. Forme einen Rand von etwa 4 cm Höhe, indem du den überstehenden Teig umklappst. Steche den Teig mehrmals mit einer Gabel ein, lege ein Stück Backpapier darauf und beschwere es mit Hülsenfrüchten. Backe den Teig auf einem Gitter im unteren Drittel des vorgeheizten Backofens für 20-25 Minuten vor.

Blanchiere den Spinat kurz in kochendem Wasser und schrecke ihn dann in Eiswasser ab. Drücke den Spinat gut aus, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.