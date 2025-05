Diese Gemüse-Tartelettes kannst du immer wieder nachbacken

Wenn du nach einem neuen, schmackhaften und einfachen Snack für die nächste Wanderung, Feier oder Brotdose suchst, sind diese herrlichen Gemüse-Tartelettes genau das Richtige für dich. Sie sind ganz leicht nachgemacht und machen einfach glücklich.

Gemüse-Tartelettes: herrliche Mahlzeit im Miniformat

Du kennst die kleinen Küchlein vielleicht eher in süßer Form, mit Obst oder vielleicht ein wenig Pudding gefüllt. Und das ist auch kaum verwunderlich, immerhin handelt es sich bei den kleinen Köstlichkeiten um Miniversionen der Tarte.

Und bei dieser handelt es sich in den meisten Fällen um einen größeren Fruchtkuchen mit einem weder süßen noch salzigen Boden. Gerade in Deutschland sind vor allem fruchtige Varianten verbreitet. Deftige Füllungen mit Fleisch und Gemüse findet man eher in der dänischen Küche.

Mit diesem Rezept bereitest du dir die leckeren Gebäckstücke kinderleicht selbst zu. Vom Teig bis zur Füllung machst du hier alles selbst, was den Vorteil mit sich bringt, dass du sie kinderleicht anpassen kannst.

Der Teig bietet eine herrlich knusprige Grundlage, die du immer wieder ganz individuell belegen kannst. Völlig egal, ob frisch gebacken, noch lauwarm direkt aus dem Ofen, oder abgekühlt, eingepackt und mitgenommen: mit diesen Gemüse-Tartelettes backst du dir Glückseligkeit im Miniformat zusammen!

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Ideen für schmackhafte Tartes und Tartelettes. Einen herrlichen Snack zauberst du auch mit diesen französischen Zwiebel-Tartelettes. Wenn der Hunger größer sein sollte, dann probiere doch unsere Blätterteig-Tarte mit Spinat und Feta. Und falls du doch eine fruchtig-süße Variante möchtest, machst du mit Pflaumen-Tartelettes garantiert nichts falsch.

Gemüse-Tartelettes Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 8 Stück Kochutensilien (z.B. online hier 🛒) 8 Tarteletteförmchen Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g Mehl Type 404

1/2 TL Salz

100 g Butter kalt

4 EL Wasser Für die Füllung: 30 g Basilikum frisch

1 Zitrone

3 Knoblauchzehen

30 g Pinienkerne

120 ml Olivenöl und etwas mehr zum Anbraten

1 Zucchini

1 rote Paprika

1 Handvoll Cherry-Tomaten Zubereitung Vermenge für den Teig in einer großen Schüssel Mehl und Salz. Schneide die Butter in Würfel und füge sie nach und nach hinzu. Verknete alles, bis ein krümeliger Teig entsteht.

Gib das Wasser hinzu und knete den Teig, bis er glatt ist. Wickel ihn anschließend in Frischhaltefolie ein und lege ihn für 20 Minuten in den Kühlschrank.

Bereite währenddessen das Pesto für die Füllung zu. Wasche die Basilikumblätter und schüttel sie trocken. Halbiere die Zitrone und presse den Saft einer Hälfte aus. Schäle die Knoblauchzehen.

Püriere Basilikumblätter, Pinienkerne, Knoblauch und Zitronensaft mit einem Mixer. Gib nach und nach das Olivenöl hinzu, bis es eine cremige Konsistenz ergibt. Schmecke das Pesto mit Salz und Pfeffer ab.

Wasche die Zucchini, Paprika und Cherry-Tomaten. Halbiere die Zucchini längs und schneide sie in Scheiben. Entferne das Kerngehäuse der Paprika und schneide sie in Würfel. Halbiere die Tomaten.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate die Zucchini und Paprika bei mittlerer Hitze für 5-7 Minuten, bis sie weich sind. Würze sie mit Salz und Pfeffer.

Fette die Tarteletteförmchen ein.

Rolle den Teig auf einer leicht bemehlten Fläche dünn aus. Schneide Kreise aus ihm und lege sie in die Tarteletteförmchen. Drücke sie vorsichtig fest und stich den Teig einige Male mit einer Gabel ein.

Backe die Tartelettes für etwa 10 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Fülle das Pesto und darauf das gebratene Gemüse sowie die Tomaten in die Tartelettes. Backe sie für weitere 10-15 Minuten, bis das Gemüse leicht gebräunt ist.

