Gemüsebrühe-Pulver selber machen: So einfach geht’s

Gemüsebrühe ist ein Allround-Talent in der Küche. Die herzhafte Brühe ist vielseitig einsetzbar und wird für die Zubereitung von Suppen und Eintöpfen ebenso gebraucht wie für Soßen oder zum Würzen von herzhaften Speisen. Eine frische Brühe zuzubereiten ist allerdings zeitaufwendig und so liegt es nahe, zum Gemüsebrühe-Pulver aus dem Glas zu greifen. Das ist günstig und in jedem Supermarkt zu finden. Gekaufte Gemüsebrühe ist aber auch umstritten. Viele Instant-Brühen enthalten jede Menge künstliche Aromen, Geschmacksverstärker und zu viel Salz, während der Gemüseanteil erschreckend gering ist. Die Lösung: Das Pulver einfach selber machen.

Gemüsebrühe-Pulver aus der eigenen Küche

Wer seine Gemüsebrühe selbst herstellt, der weiß, was drinsteckt. Künstliche Aromen und Geschmacksverstärker suchst du dann vergeblich. Ein guter Grund also, damit zu beginnen, das Pulver zuzubereiten. Alles, was du dafür brauchst, ist etwas Zeit und Geduld sowie viel Gemüse. Das ist schließlich die Hauptzutat des Pulvers. Neben Karotten, Sellerie und Zwiebeln gehören noch Kräuter, Gewürze und Salz in das Pulver. Die Gewürze und Kräuter bringen Aroma in das Pulver, während das Salz dafür sorgt, dass die Gemüsebrühe lange haltbar ist.

Der schwierigste Part bei der Herstellung von Gemüsebrühe-Pulver ist die Trocknung. Das frisch geschnittene Gemüse enthält noch viel Wasser. Damit das Pulver lange hält, muss die raus. Die effektivste Methode, das Gemüse zu trocknen, ist der Backofen. Das klein geraspelte Gemüse kommt bei 80 Grad auf einem Blech für sechs bis sieben Stunden in die Backröhre und dörrt dort langsam vor sich hin. Plane für die Zubereitung des Pulvers also ausreichend Zeit ein. Damit die Feuchtigkeit aus dem Ofen entweichen kann, ist es wichtig, die Tür mit einem Holzlöffel einen Spalt breit offenzulassen.

Selbst hergestelltes Gemüsebrühe-Pulver kannst du in einem Glas für mindestens sechs Monate aufbewahren. Verwendet wird es wie die gekaufte Variante aus dem Supermarkt. Auf einen halben Liter Wasser kommen etwa zwei Teelöffel Gemüsebrühe-Pulver.

