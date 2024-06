Bunter Gemüsezug mit Dips: der Hingucker auf jeder Party 

Die Fußball-EM ist in vollem Gange und danach stehen auch schon die Olympischen Spiele an. Beim Public Viewing mit Freunden dürfen deshalb passende Snacks nicht fehlen. Unser Gemüsezug ist eine tolle und vor allem gesunde Snack-Idee, die optisch echt was hermacht.

Nicht nur was für Kinder: Gemüsezug aus Paprika und Gurke

Für den Zug benötigst du hauptsächlich verschiedenfarbige Paprika, ein paar Gurkenscheiben, Minigurken und Cherry-Tomaten. Aus ihnen formst du erst ein Führerhäuschen und anschließend noch einige Waggons. Zwei der Wagen füllst du zum Schluss mit Sour Cream und Guacamole. In die anderen beiden kommen Gemüsesticks.

Anstelle von Paprika- und Gurkensticks kannst du ebenso Karottensticks oder anderes Gemüse in die Wagen füllen. Auch Brotsticks sind möglich. Und bei der Wahl der Dips bist du ebenfalls nicht festgelegt. Du magst keine Guacamole? Kein Problem. Ersetze sie einfach mit einem Dip deiner Wahl.

Der Gemüsezug ist aber auch toll, wenn du möchtest, dass deine Kinder mehr Gemüse essen. Durch die bunte Vielfalt an Gemüse erhalten sie eine Fülle an Vitaminen und Nährstoffen. Stelle ihn doch bei der nächsten Geburtstagsfeier mit aufs Buffet. Wie du ihn genau baust, kannst du dir im kurzen Video noch einmal genau ansehen:

Gemüsezug: gesunde Snack-Idee, bei der selbst Kinder zugreifen Bei unserem Gemüsezug greifen auch Kinder gerne zu. Setze ihn für deine nächste Feier oder das Public Viewing doch mal mit aufs Snack-Buffet.

