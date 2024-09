General Tso’s Chicken: knuspriges Hähnchen aus der chinesisch-amerikanischen Fusionsküche

General Tso’s Chicken ist ein Meisterwerk der Fusionsküche. Ursprünglich kommt das knusprige Hähnchengericht mit Reis zwar aus Taiwan, doch erst in den USA wurde es zum Erfolgsgericht, wie wir es heute kennen. Knusprig, süß-sauer und unglaublich lecker! Bevor du dich an die Zubereitung dieses tollen Gerichts machst, empfiehlt sich womöglich ein Besuch beim asiatischen Supermarkt. Auf geht’s zu unserem Rezept.

General Tso’s Chicken: eine internationale Erfolgsgeschichte

Dieses Hähnchengericht ist weit gereist. Laut der New York Times entwickelte ein chinesischer Koch namens Peng Chang-kuei das knusprige Rezept in den 50er Jahren in Taiwan. Er war offizieller Chefkoch für die Regierung und benannte das Gericht nach einem chinesischen General aus dem 19. Jahrhundert. Es wurde schnell zu einer beliebten Wahl aus der Speisekarte seiner Restaurants, die er später eröffnete. Nachdem ein paar chinesische Köche, die in den USA lebten, General Tso’s Chicken probiert hatten, setzen sie wiederum ihrerseits eigene Versionen auf ihre Speisekarten.

So kam General Tso’s Chicken in die USA, wo es seinen Siegeszug in verschiedenen Variationen fortsetzte. Als Peng Chang-kuei Anfang der 70er Jahre selbst in die USA auswanderte, stelle er überrascht fest, dass seine Kreation dort wohlbekannt und teilweise bis zur Unkenntlichkeit verändert worden war. Allen gemein ist, dass das klein geschnittene Hähnchenfleisch besonders knusprig und mit einer süß-sauren Soße zubereitet wird.

Das Hähnchenfleisch für dein General Tso’s Chicken wird zunächst in einer Marinade aus Sojasoße, Sesamöl und Ei eingelegt. Nach etwa 30 Minuten panierst du das Fleisch mit Speisestärke, damit es beim anschließenden Frittieren besonders knusprig wird. Anschließend bereitest du eine Soße zu, die aus Soja- und Austernsoße, Hühnerbrühe, Speisestärke, Chilisoße, Reisessig und Zucker besteht. Lass sie in der Pfanne kurz aufkochen, ehe du die fertig frittierten Hähnchenstücke dazugibst. Serviere sie mit Reis und fertig!

