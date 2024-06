Blumenkohl ist langweilig? Nicht mit diesem gerösteten Blumenkohlsalat mit Quinoa

Heize den Backofen auf 200 °C Umluft vor. Wasche den Blumenkohl, entferne den Strunk und teile ihn in Röschen. Schäle und hacke den Knoblauch.

Heize den Backofen auf 200 °C Umluft vor. Wasche den Blumenkohl, entferne den Strunk und teile ihn in Röschen. Schäle und hacke den Knoblauch.

Gare in der Zwischenzeit den Quinoa in einem Topf mit Salzwasser für rund 15 Minuten.

Gare in der Zwischenzeit den Quinoa in einem Topf mit Salzwasser für rund 15 Minuten.