Wasche zunächst den Reis gründlich und gare ihn nach Packungsangabe. Schneide in der Zwischenzeit den Brokkoli in Röschen; bringe ihn dann in einem Topf mit gesalzenem Wasser zum Kochen. Blanchiere die Brokkoliröschen 2 Minuten darin. Gieße ihn dann über einem Sieb ab und lasse ihn abtropfen.