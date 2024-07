Ab nach Norddeutschland! Wir kochen gestovte dicke Bohnen!

Die Sommerferien sind da! Wohin geht es für dich in den Urlaub? Wir sitzen zwar in unserer Redaktion in Berlin, gedanklich sind wir aber auf einer Nordseeinsel und lassen und den salzigen Wind durch die Haare fahren. Zurück in unserem heimeligen Insulanerhäuschen genießen wir eine Schüssel gestovte dicke Bohnen. Was genau das ist und wie du die leckere Beilage zubereitest, verraten wir dir nur zu gerne!

Gestovte dicke Bohnen: Kochen wie bei den Großeltern

Viele Rezepte geraten mit der Zeit mehr und mehr in Vergessenheit. Manchmal ist es die Zubereitung, die als altmodisch gilt oder als zu aufwendig. Manchmal sind es aber auch die Zutaten, die nach und nach von der Bildfläche verschwinden. Hier ist das zweite der Fall. Denn wer isst heutzutage schon noch dicke Bohnen? Viel zu wenig Leute, finden wir! Aber keine Sorge, mit diesem köstlichen Rezept für gestovte dicke Bohnen sind sie nicht nur schnell zubereitet, sondern schmecken auch noch so gut, dass sie einen festen Platz auf deiner Einkaufsliste bekommen werden.

Dicke Bohnen, auch Saubohnen oder Ackerbohnen genannt, sind im Grunde die perfekte Feldfrucht: Sie gedeihen sehr gut in Deutschland, besonders im Norden, locken mit ihren hübschen Blüten Insekten an und binden Stickstoff im Boden. Noch dazu stecken die Hülsenfrüchte voller Vitamine der B-Gruppe, die für den Energie- und Fettstoffwechsel im Körper wichtig sind. Mit der Zeit geriet das Kraftpaket allerdings in Vergessenheit. Das wollen wir ändern!

Dicke Bohnen haben gerade Saison, es gibt also keinen besseren Moment, um gestovte dicke Bohnen zuzubereiten. „Gestovt“ kommt übrigens aus dem Plattdeutschen und bedeutet „in Milchsoße gekocht“. Für die Zubereitung werden die frischen, noch grünen Bohnen zunächst geputzt oder auch „gedöppt“. Dabei befreist du die Früchte aus ihrer Hülle. Anschließend werden diese in Salzwasser blanchiert und in einer sämigen, reichhaltigen Soße gargezogen. Serviert mit knusprigem Speck gibt es kaum etwas Besseres!

Wir bleiben kulinarisch noch etwas im Norden Deutschlands und genießen zu unseren Bohnen eine Portion Hamburger Pannfisch und eine Scheibe Schwarzbrot. Zum Nachtisch mögen wir’s süß, deshalb gibt es eine cremige Sanddorn-Torte. So viel hat der Norden zu bieten!