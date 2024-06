Schmausen wie an der Nordsee: So machst du eine Sanddorn-Torte

Die Sommerferien sind fast da! Das heißt: in den Urlaub fahren, die Seele baumeln lassen, endlich mal wieder so richtig entspannen. Wir machen dieses Jahr Urlaub in Deutschland und bereisen kulinarische Highlights des Landes. Diese Sanddorn-Torte ist eines davon. Sie überzeugt durch ihren markanten Geschmack und eine hübsche orangene Farbe. Komm, wir bereiten sie gleich zusammen zu!

Sanddorn-Torte: So schmeckt der Norden

Sanddorn ist eine knorrige, stachelige Pflanze, die besonders gern auf den Sanddünen der Nord- und Ostsee wächst. Auffällig sind an dem Strauch besonders die hellorangefarbenen Beeren, die ab August Saison haben. Da wir den besonderen Geschmack der Beeren jedoch nicht erwarten können, verlassen wir uns auf Sanddornsaft und -marmelade. Diese spielen in unserer Sanddorn-Torte die Hauptrolle.

Sanddorn ist ein echtes heimisches Superfood. Die kleinen orangenen Beeren enthalten schier unglaubliche Mengen an Vitamin C. Schon wenige Teelöffel decken den täglichen Bedarf eines Erwachsenen. Im Winter gilt Sanddorn daher als natürlicher Immunkick, der Erkältungen abwehren kann. Zudem wirkt er entzündungshemmend und fördert die Wundheilung.

Eine Sanddorn-Torte ist einer dieser Kuchen, die ohne Backen auskommen. Vielmehr übernimmt der Kühlschrank die Rolle des Ofens. Darin wird die cremige Quarkschicht, die wir aus mit etwas Sanddornsaft veredeln, fest. Anschließend übergießen wir den Kuchen mit einer Schicht aus Tortenguss und Sanddornkonfitüre, und fertig ist ein köstliches Highlight auf jeder Kuchentafel.

Also, worauf wartest du noch? Hole dir Saft und Konfitüre, die du in den meisten Bio-Läden und mittlerweile auch in einigen Supermärkten findest, und bereite die leckere Sanddorn-Torte zu. Nach ein wenig Geduld befindest du dich gedanklich an den Stränden Norddeutschlands und vergräbst deine Zehen im Sand, während sich die Sonne sogar blicken lässt. So schön ist der Urlaub zu Hause!

