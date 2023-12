Glühwein kann man trinken, man kann ihn aber auch zum Backen verwenden. Wie? Na, indem man darauf leckere weihnachtliche Glühwein-Cupcakes zaubert. Dafür braucht man zunächst einen selbst gebrauten Sirup, der mit Rotwein und allerlei Gewürzen gekocht wird. Dieser Sirup verfeinert dann sowohl den Muffinteig als auch die buttrige Creme, mit denen die kleinen Kuchen verziert werden. Köstlich!

Süße Glühwein-Cupcakes: nur für Erwachsene

Hier dürfen aber nur die Großen naschen, denn die Glühwein-Cupcakes sind eine beschwipste Weihnachtsversion klassischer Muffins. Im Prinzip kannst du für den Teig jedes Grundrezept für Muffins nutzen. Wir haben uns für eine feine Schokonote entschieden, die wir dank Backkakao erzeugen.

Aus den Muffins werden dann Glühwein-Cupcakes, sobald du ihnen eine süße Krone aufsetzt. Dafür rührst du eine Creme, das sogenannte Frosting, aus Butter, Frischkäse, Puderzucker, dem zuvor selbst gekochten Glühweinsirup und ein paar weiteren Zutaten wie feinem Zimt an.

Tipp: Wenn du mehr Sirup herstellst, kannst du ihn gleich noch als DIY-Geschenkidee aus der Küche nutzen. In kleinen Flaschen abgefüllt und mit einem hübschen Schild verziert, wird daraus ein liebevolles Präsent, mit dem du Freunden oder Familie eine Freude machst. Achte nur darauf, den Sirup in die Flasche zu füllen, solange er noch heiß ist. Die Flasche sollte außerdem blütenrein sein, damit sich darin keine Keime bilden und der Sirup schnell ungenießbar wird. Koche sowohl Deckel als auch Flasche dafür am besten mehrere Minuten in einem Topf mit heißem Wasser aus.

Glühwein, so weit das Auge reicht und die Nase schnuppert: Wir lieben nicht nur unsere Glühwein-Muffins, sondern auch das selbst gemachte Glühweingewürz oder einen leckeren Glühwein mit Portwein und Sahne. Lass dir von diesen und weiteren weihnachtlichen Rezepten die Tage bis zum Heiligabend versüßen!