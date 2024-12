Glühwein mit Portwein und Sahne: cremiges Heißgetränk für den Winter

Kaum ein Heißgetränk wird im Dezember wohl so viel getrunken wie Glühwein. Auf dem Weihnachtsmarkt zahlt man gern mal mehrere Euro dafür, hinzu kommt Tassenpfand, und schon wechseln mehrere Geldscheine den Besitzer. Wusstest du, dass du dir Glühwein auch ganz leicht selbst zu Hause machen kannst? Und zwar nicht die süße 0815-Variante, die du auf den Wintermärkten des Landes bekommst. Nein, wir verraten dir heute, wie du himmlisch cremigen weißen Glühwein mit Portwein und Sahne kochen kannst. Aber Vorsicht: Hast du den einmal probiert, möchtest du vermutlich keinen anderen mehr trinken.

Für Genießer: Cremiger weißer Glühwein mit Portwein und Sahne

Wie auch bei herkömmlichem Glühwein gilt für unseren Glühwein mit Portwein und Sahne: Bei der Zubereitung sollte dieser nicht kochen, da sonst der ganze Alkohol verfliegt. Und das wäre doch wirklich jammerschade.

Wir nutzen weißen Wein sowie weißen Portwein für das Heißgetränk, beides kommt zusammen mit allerlei winterlichen Gewürzen sowie frisch abgeriebener Orangenschale (Achtung: ungespritztes Bio-Obst benutzen) in einen Topf und wird erwärmt. Schon macht sich ein verführerischer Duft in deiner Küche breit und die Spannung steigt, wie dieser ganz besondere Glühwein wohl schmecken wird.

Sobald der aromatische Mix heiß genug ist und gut durchziehen konnte, nimmst du den Top vom Herd und rührst die Sahne ein. Na, sieht der nicht wirklich köstlich aus, dieser Glühwein mit Portwein und Sahne?

Gut zu wissen: Portwein kommt aus Portugal und wird in den Weinbergen des Douro-Tals hergestellt. In der Stadt Porto findet man einen Produzenten neben dem anderen, zu den berühmtesten zählen Sandemann oder Ferreira. Viele bieten Führungen durch ihre Weinkeller inklusive Verkostungen des süßen Dessertweins an.

Wir lieben Abwechslung, daher trinken wir jetzt in der Adventszeit auch gerne mal einen Glüh-Gin oder einen heißen Apfelpunsch. Aber auch ohne Alkohol schmeckt es uns gut, dank einer heißen Schokolade mit Earl Grey. Und, welches ist dein Lieblingsgetränk?