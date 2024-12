Glühwein wie vom Weihnachtsmarkt selbst machen: einfache Rezept-Idee

Bei mir zu Hause ist es schon lange Tradition, Glühwein selber zu machen. Jedes Jahr wenige Tage vor Weihnachten veranstalten meine Eltern einen Glühweinabend auf der Terrasse. Es kommen Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins, die wiederum ihre Kinder mitbringen. Ich liebe diesen geselligen Abend, weil er für mich der perfekte Auftakt für die Feiertage ist. Heute teile ich das Glühwein-Rezept meiner Eltern mit dir.

Glühwein selber machen braucht nur wenige Minuten

Wer Glühwein selber machen möchte, braucht dafür nicht viel mehr Zeit, als die gekaufte Variante zu erwärmen. Der Vorteil von der selbst gemachten Version: Man kann sie an den eigenen Geschmack anpassen. Gekaufte Glühweine sind leider oft viel zu süß und stecken dementsprechend voller Zucker. Der Wein ist außerdem häufig von minderer Qualität. Schnapp dir also einen Einkaufskorb, besorge dir die wenigen Zutaten und mach deinen Glühwein einfach selbst!

Dafür brauchst du natürlich zunächst eine Flasche Rotwein. Außerdem benötigst du Orangensaft, eine Bio-Orange, ein paar Gewürznelken, zwei Zimtstangen und einen Anisstern. Zucker kannst du ganz nach Belieben verwenden.

Beginne damit, die Orange zu waschen und in Scheiben zu schneiden. Sie kommt anschließend zusammen mit dem Wein und dem Orangensaft in einen Topf. Fülle nun die Gewürze in ein Säcken oder einen Teebeutel und hänge sie in den Topf. Der selbst gemachte Glühwein wird dann erwärmt, allerdings nur auf kleiner Flamme. Denn der Topfinhalt sollte nicht kochen, sonst verfliegt der Alkohol.

Tipp: Wenn du möchtest, kannst du den heißen Wein noch mit einem Schuss Rum oder Amaretto verfeinern.

Wie du siehst, ist es wirklich ein Kinderspiel, Glühwein selber zu machen. Folge diesem Rezept oder finde deine eigene Mischung an Gewürzen. Wenn du eine größere Menge zubereiten möchtest, kannst du das Heißgetränk in einem Glühweinkocher🛒 warmhalten. Meine Eltern haben sich schon vor einigen Jahren dieses Gerät zugelegt, denn so kann sich jeder Gast selbst eine Tasse zapfen. Praktisch!

Glühwein selber machen Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Orange

1 l Rotwein

100 ml Orangensaft

5 Gewürznelken

2 Zimtstangen

1 Sternanis

Zucker nach Belieben Zubereitung Wasche die Orange und schneide sie in Scheiben.

Gieße den Rotwein und den Orangensaft in einen Topf, gib die Orangenscheiben und die Gewürze in einem Teesäckchen dazu und erhitze alles auf kleiner Flamme. Achtung: Der Glühwein sollte nicht kochen.

Schmecke den Glühwein nach Belieben mit etwas Zucker ab und serviere ihn warm. Notizen Verfeinere den Wein nach Belieben mit einem Schuss Amaretto oder Rum.

