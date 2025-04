Gnocchi-Pfanne alla Pizza: Perfekt für alle, die keine Zeit zum Kochen haben

Der Hunger ist groß, aber die Lust zu Kochen hält sich in Grenzen? Du kannst dir jetzt entweder eine Fertigpizza in den Ofen schieben oder eine schnelle Gnocchi-Pfanne alla Pizza zubereiten. Dieses One-Pan-Gericht ist so einfach zubereitet, dass es kaum länger braucht als eine Tiefkühlpizza. So geht’s!

Ruckzuck zubereitet: Gnocchi-Pfanne alla Pizza für Eilige

Bei großem Hunger ist die Verlockung groß, zu einem Fertiggericht zu greifen. Einfach Packung aufreißen, in den Ofen oder in die Mikrowelle schieben und kurze Zeit später steht ein dampfendes Gericht auf dem Tisch. Was die Werbung dabei gern verschweigt: Die fertige Mahlzeit sieht im wahren Leben nie so appetitlich aus wie auf der Verpackung, enthält zu viel Zucker und Salz und schmeckt trotz Aroma oder Geschmacksverstärkern trotzdem oft nach Undefinierbarem.

Die Lösung sind schnelle One-Pot- oder One-Pan-Gerichte. Zubereitet sind sie ebenso fix wie viele Fertigmahlzeiten aus der Kühltruhe und der Geschmack um einiges besser. Heute gibt es deshalb mal eine Gnocchi-Pfanne alla Pizza, die, wie es der Name vermuten lässt, von dem Pizza-Klassiker Salami inspiriert wurde.

Für die Gnocchi-Pfanne alla Pizza verwenden wir frische Gnocchi aus dem Kühlregal, so geht’s einfacher schneller. Außerdem brauchst du eine scharfe Peperoni-Wurst, etwas geriebenen Mozzarella, Sahne, italienische Kräuter wie Oregano und Thymian, Zwiebel, Knoblauch, passierte Tomaten sowie frisches Basilikum.

Beginne zuerst damit, die Gnocchi anzubraten. Dann fügst du Zwiebel und Knoblauch hinzu und dünstest sie glasig in der Pfanne mit an. Gieße die Sahne und passierte Tomaten hinzu und rühre die Gewürze mit ein. Lass die Soße ein paar Minuten zum Eindicken köcheln, bevor du den geriebenen Käse unterrührst. Der schmilzt in der Soße.

Jetzt befindest du dich bereits auf der Zielgraden. Bevor du aber deinen Teller mit einer Portion Gnocchi-Pfanne alla Pizza beladen kannst, fehlt noch die wichtigste Zutat: die Salami. Schneide die Wurst in Scheiben und lege sie auf die Gnocchi. Lass sie dort ein paar Minuten ziehen, sodass der Geschmack in das Pfannengericht einziehen kann und dann darfst du endlich probieren. Um den Pizza-Style perfekt zu machen, kannst du frische Basilikumblätter darüber streuen.

Gnocchi-Pfannen sind meist schnell zubereitet, machen satt und natürlich auch glücklich. Ist die Zeit fürs Kochen mal wieder knapp, dann probiere auch diese Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch und Schmand oder eine mediterrane Gnocchi-Pfanne aus. Und wenn die Saison wieder beginnt, verpasse auch nicht diese Spargel-Gnocchi-Pfanne mit Tomaten.

500 g frische Gnocchi aus dem Kühlregal

500 g frische Gnocchi aus dem Kühlregal

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

200 ml Sahne

150 ml passierte Tomaten

1 TL getrockneter Oregano

1/2 TL getrockneter Thymian

Salz und Pfeffer

80 g geriebener Mozzarella

50 g Pepperoni-Wurst in Scheiben, online z. B. hier 🛒

1 Handvoll frisches Basilikum optional Zubereitung Erhitze das Olivenöl in der Pfanne. Gib die Gnocchi hinein und brate sie bei mittlerer Hitze 6–8 Minuten goldbraun an. Rühre dabei gelegentlich um, damit sie nicht anbrennen.

Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und schneide beides in feine Würfel.

Schiebe die Gnocchi etwas zur Seite und gib die gehackte Zwiebel und den Knoblauch in die Pfanne. Dünste beides 2 Minuten glasig an.

Gieße die Sahne und die passierten Tomaten dazu. Rühre Oregano, Thymian, Salz und Pfeffer ein. Lass die Soße 4–5 Minuten zum Eindicken leicht köcheln.

Streue den geriebenen Käse dazu und rühre ihn ein, bis er geschmolzen ist.

Lege die Pepperoni-Scheiben auf die Gnocchi. Lasse alles noch für weitere 2 Minuten ziehen und serviere die Gnocchi-Pfanne alla Pizza dann bestreut mit frischem Basilikum.

