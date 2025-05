Unkompliziertes Abendessen: Gnocchi-Spargel-Auflauf mit Lachs

Gnocchi, Spargel und Lachs – wenn das mal nicht nach einer ziemlich leckeren Kombination klingt. Wenn diese Zutaten dann auch noch in einem Auflauf landen, ist das Genusserlebnis perfekt. Wir schnappen uns diese Sachen und bereiten daraus im Handumdrehen einen Gnocchi-Spargel-Auflauf mit Lachs zu. So einfach geht’s!

So bereitest du einen Gnocchi-Spargel-Auflauf mit Lachs zu

Wenn die Spargelsaison beginnt, dann gibt es das Gemüse bei uns in den unterschiedlichsten Formen und Varianten. Besonders lieben wir die Stangen aber mit Käse überbacken in einem Auflauf, so wie in diesem Gnocchi-Spargel-Auflauf, der das beste eines Ofengerichts mit dem aromatischen Geschmack von Spargel perfekt miteinander verbindet.

Den Auflauf versuchen wir so unkompliziert wie möglich zuzubereiten. So verwenden wir fertige Gnocchi aus dem Supermarkt und ersparen uns damit nicht nur einen Arbeitsschritt, sondern auch einiges an schmutzigem Geschirr, das wir hinterher abwaschen müssten. Auch der grüne Spargel macht es uns leicht. Den brauchen wir nämlich nicht schälen. Entferne einfach die unteren holzigen Enden und schon ist das Gemüse einsatzbereit. Und den Lachs kaufen wir auch schon ohne Haut, damit wir diese nicht selbst anziehen müssen.

Die cremige Soße besteht aus Sahne, Gemüsebrühe und etwas Frischkäse und wird würzig mit Knoblauch, Zitrone und Muskat abgeschmeckt. Schneide zuerst den Spargel in kleine Stücke und würfle den Lachs. Dünste Knoblauch in einer Pfanne mit zerlassener Butter glasig an und lösche mit Sahne, Brühe, Zitronensaft, Frischkäse und Zitronenabrieb ab. Würze die Soße und lass sie kurz köcheln. Verteile nun Spargel, Gnocchi und Lachs in einer gefetteten Auflaufform, gieße die Sahne darüber, bestreue alles mit Parmesan (oder einem anderen Käse deiner Wahl) und ab damit in den Ofen.

Das Rezept eignet sich für ein Abendessen unter der Woche, wenn es schnell gehen soll. schmeckt aber auch bei einem Brunch. Wenn du magst, kannst du den Auflauf für etwas mehr Würze verpassen, indem du Chiliflocken in die Soße gibst.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf noch mehr Spargel-Gnocchi-Rezepte? Probiere unbedingt auch einmal diese Gnocchi mit Spargel und Frischkäse. Gebratene Gnocchi mit Parmesan und Spargel ist ein weiteres Lieblingsgericht von uns und auch diese gebratenen Gnocchi mit Spargel und Salbeibutter sind ein schneller und leckerer Genuss.