Mixe dir ein Glas Green Margarita

Die Sonne scheint und draußen duftet es herrlich nach Frühling. Zeit, es sich auf der Terrasse oder dem Balkon gemütlich zu machen und einen leckeren Cocktail zu gönnen. Spritz-Cocktails kommen immer gut an. Doch wie wäre es mal mit einer scharfen Green Margarita? Hier geht’s zum Rezept.

Frischer Cocktailgenuss: So lecker ist die Green Margarita

Die Geschichte der Margarita beginnt in den 1930er Jahren in Mexiko, einem Land mit einer reichen und vielfältigen Kultur, in dem Tequila eine zentrale Rolle spielt. Der Name Margarita bedeutet übersetzt „Gänseblümchen“ und steht symbolisch für die Leichtigkeit und Unbeschwertheit, die dieser Drink ausstrahlt. Traditionell kombiniert die klassische Margarita Tequila mit Limettensaft und Triple Sec. Die Green Margarita wird zusätzlich noch mit Gurke, Jalapeños und Chili verfeinert. Außerdem benötigst du noch Triple Sec, einen Likör mit Orangengeschmack.

Für die Green Margarita schneidest du zunächst etwa 12 Gurkenscheiben ab und gibst den Rest zusammen mit Koriander, Minze, Kiwis sowie Jalapeños in einen Mixer. Anschließend streichst du den Saft durch ein Sieb und stellst ihn kurz in den Kühlschrank. Dann wäschst du die Limetten heiß ab, schneidest eine Hälfte ebenfalls in Scheiben und presst den Rest aus.

Nun mischst du etwas Salz und Chilipulver miteinander und füllst die Mischung auf einen flachen Teller. Reibe den Rand der Gläser mit etwas Limettensaft ein und tauche sie dann in die Salz-Mischung. Lass den Rand trocknen.

Verteile zum Schluss die Limetten- und Gurkenscheiben auf die Gläser und drücke sie mit einem Stößel leicht an. Fülle die Gläser mit dem Saft, ­Tequila, Cointreau und einigen Eiswürfeln auf. Garniere die Green Margarita mit Minze und Gurkenscheiben.

Ob für eine Party oder als Abschluss eines schönen Tages – die Green Margarita überrascht und wird womöglich auch dein neuer Lieblingsdrink. Wir sagen Prost!

Tolle Varianten des Klassikers sind auch die Kiwi-Margarita oder die Erdbeer-Basilikum-Margarita. Oder bereite dir doch auch mal eine alkoholfreie Margarita zu. Wir finden alle unglaublich lecker.

Green Margarita Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Kochutensilien 4 Gläser à 250 ml Zutaten 1x 2x 3x 3 Zweige Koriander mit Stiel

3-4 Minzblätter + etwas mehr zum Garnieren

1 kleine Gurke

1 1/2 Kiwis

3 Scheiben Jalapeños

15 ml Agavendicksaft

2 Bio-Limetten

Salz

Chilipulver

Eiswürfel

40 ml Tequila

25 ml Cointreau Zubereitung Püriere den Koriander, die Minze, 1/4 der Gurke, die Kiwis und die Jalapeños zusammen mit dem Agavendicksaft.

Anschließend streichst du den Saft durch ein Sieb und stellst ihn kurz in den Kühlschrank.

Schneide die restliche Gurke in Scheiben.

Halbiere die Limetten. Schneide eine Hälfte in Scheiben und presse den Saft der anderen aus.

Garniere die Gläser, indem du den Rand mit etwas Limettensaft einreibst und dann in eine Mischung aus Salz und Chilipulver tunkst.

Verteile die Limetten- und die Hälfte Gurkenscheiben auf die Gläser und drücke sie mit einem Stößel leicht an.

Fülle Eiswürfel in die Gläser und gieße mit dem grünen Saft, Tequila, Cointreau und Limettensaft auf.

Garniere die Green Margarita mit Gurkenscheiben und frischer Minze.

