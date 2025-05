Griechische Hähnchenpfanne: mediterranes One-Pan-Gericht

Diese griechische Hähnchenpfanne hat es in sich. Denn dich erwartet vom ersten bis zum letzten Bissen ein Feuerwerk an mediterranen Aromen. Das macht dieses Gericht zum perfekten Begleiter für alle, die sich nach Urlaub sehnen oder für jene Tage, an denen die Sonne mal eine Pause macht. So einfach bereitest du das Gericht zu Hause zu.

Griechische Hähnchenpfanne: mediterrane Aromen auf deinem Teller

Wir von Leckerschmecker lieben nicht nur mediterrane Aromen, sondern auch Pfannengerichte. Wie gut, dass diese griechische Hähnchenpfanne deshalb gleich beides vereint. Und das Beste: Für die Zubereitung brauchst du tatsächlich auch nur eine Pfanne. Legen wir los!

Besorge dir frische Hähnchenbrustfilets und starte damit, diese in einer würzigen Marinade aus Olivenöl, Rotweinessig, Knoblauchpulver, Paprika, Honig und Zitronensaft einzulegen. Das Fleisch sollte mindestens eine halbe Stunde ziehen. Hast du die Möglichkeit, die Marinade bereits einen Tag vorher zuzubereiten, dann lege die Hähnchen darin noch besser über Nacht ein. So bekommst du einen intensiveren Geschmack und das Fleisch wird schön zart.

Brate das Hähnchen nach dem Marinieren in einer Pfanne mit Olivenöl scharf an und nimm es dann wieder heraus. Im gleichen Fett brätst du Zwiebel und Knoblauch für die Soße glasig an, gibst dann erst Tomatenmark und anschließend Cherrytomaten, Paprikastücke und Oliven zum Anbraten mit dazu.

Nun löschst du mit Hühnerbrühe sowie passierten Tomaten ab. Streue die Gewürze in die Soße, lege die Filets wieder hinein und lass alles rund zehn Minuten zugedeckt köcheln.

Lass dir die Hähnchenpfanne zusammen mit frisch gekochtem Reis oder einem Fladenbrot schmecken. Aber auch Couscous oder eine Ofenkartoffel passen als Beilage hervorragend zu den würzig-mediterranen Aromen des Pfannengerichtes. Und möchtest du der Hähnchen-Pfanne noch mehr Aroma verleihen, streue kurz vor dem Servieren noch klein geschnittene Fetawürfel in die Soße und lass den Käse kurz anschmelzen.

Griechische Hähnchenpfanne Judith 4.55 ( 35 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Hähnchen: 2 EL Olivenöl

1 EL Rotweinessig

1 kleine Zitrone Saft

1 TL Honig

1 TL Knoblauchpulver

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Salz

schwarzer Pfeffer nach Geschmack

2 Hähnchenbrustfilets Für die Soße: 200 g Cherrytomaten

1 rote Paprika

1 kleine Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1/2 Bund frische Petersilie

2 EL Olivenöl

1 EL Tomatenmark

50 g schwarze Oliven ohne Stein

50 ml Hühnerbrühe

400 ml passierte Tomaten

1 TL Chiliflocken

Salz und Pfeffer Zubereitung Vermenge in einer Schüssel Olivenöl, Rotweinessig und Zitronensaft mit Honig, Knoblauch- und Paprikapulver, Salz und Pfeffer zu einer Marinade. Lege die Hähnchenbrustfilets vollständig darin ein und lass sie mindestens 30 Minuten darin ziehen.

Wasche währenddessen die Cherrytomaten und halbiere sie. Entkerne die Paprika und schneide sie in Streifen. Hacke Zwiebel, Knoblauch und Petersilie fein.

Hol das marinierte Hähnchenfleisch aus dem Kühlschrank. Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne 🛒 und brate das Hähnchen darin scharf von beiden Seiten an, bis es leicht gebräunt ist. Nimm es anschließend heraus und stelle es beiseite.

Gib Zwiebel und Knoblauch in die Pfanne und dünste beides glasig. Füge Tomatenmark hinzu und röste es kurz mit an.

Füge Paprika, Cherrytomaten und Oliven hinzu und brate das Gemüse ebenfalls für ca. 4 Minuten an.

Lösche alles mit der Hühnerbrühe sowie den passierten Tomaten ab und lege das Hühnchen zurück in die Pfanne.

Würze mit Chiliflocken, Salz und Pfeffer. Decke die Pfanne ab und lass alles 10 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln.

Bestreue die Hähnchenpfanne vor dem Servieren mit frischer Petersilie und genieße das Gericht mit Reis oder Fladenbrot.

